▲ FUSO Canter 熱銷全球 70 國創 450 萬輛佳績，60 周年系列活動正式起跑

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同步邀請更多全台車主一起加入堅達，做大事、成英雄！活動期間於本月底前訂購FUSO堅達5噸，就送5萬公里(5次)原廠零件免費全車保養。FUSO邀請全台商用車車主一起做大事、抽大獎，一同歡慶Canter 60週年！
經典造就英雄！FUSO Canter 60 週年 擔當運輸產業最強後盾
回顧Mitsubishi FUSO Canter發展，第一代Canter於1963年在日本上市，原廠以馬兒有力奔跑且敏捷的特性，將這輛輕型商用車命名為「Canter」，代表具有出色的駕駛性能與燃油經濟性。於1963年作為T720敞篷車型首次進入輕型商用車市場，其設計具有寬闊的視野和易於操作的特點，推出後隨著道路與經濟的發展，讓商用車快速運輸更為普及。Canter的車身設計使駕駛可於小半徑範圍內輕鬆轉彎，以符合多種運輸情境，為日本的運輸效能邁向一大步。Canter歷經至第三代Canter T200系列達到3噸，並採用馬力更大的柴油引擎，使車輛載重能力與速度都獲得明顯提升，為符合運輸市場的需求。FUSO Canter載重能力不僅越來越強，更具有3.49噸至8.55噸廣泛的產品陣線，提供顧客更多元的選擇。
台灣市場於1983年推出第一代Canter商用車，並取名為「堅達」，不僅音近Canter車名原文，同時也藉此讓消費者感受到此車堅固、耐用、可靠的意涵；1996年第二代國產Canter從中華汽車廠徽改掛三菱廠徽並導入CD音響，至今在路上仍可看見它們奮鬥的身影；第三代Canter於2007年問世，擁有更現代感的面容，更順勢增強引擎馬力、扭力輸出並提供14尺長貨斗版本；2013年第四代Canter導入新世代柴油引擎，並首度應用Duonic雙離合器變速箱，還將ABS、EBD與BOS列為安全標準配備。
2017 年台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司成立，致力提供消費者更多款不同的車型，以符合台灣各行各業的運輸需求。此外，為因應未來能源趨勢，FUSO於2017年推出品牌首款純電動商用車 — FUSO eCanter，不僅力展品牌的科技技術，更為加速未來在電動商用車市場及運輸物流業的先驅車款，以實現歐盟和其他海外市場碳中和的目標，於2022年亦發表次世代eCanter展現新科技的發展技術。「堅達」兩字早已成為台灣商用車市場的代名詞，顯示此款商用車在奮鬥歷程的過程中已全面深植在頭家與運匠們的心裡，更於商用車市場中奠定下無法取代的標竿。
Go Canter, Go Big！歡慶FUSO Canter 60週年好禮獎不完
力邀全台堅達車主捕捉專屬回憶 將有機會贏得東京雙人來回機票
為歡慶FUSO Canter 60週年，FUSO商用車台灣總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司推出系列慶祝活動，宣布【「Go Canter, Go Big」FUSO Canter 60週年經典堅達攝影徵件活動」】正式開跑，活動於2023年3月22日至2023年6月30日止，邀請全台堅達車主一起用手機或相機拍下台灣各地的經典堅達美照尤其是第一、二代經典堅達(西元2007年以前之堅達車款)，或是在日常生活中看到堅達穿梭運行在路上的英雄身影，並將拍攝作品及創作理念上傳至活動官方網站(https://www.cantergobig.com.tw/index.php)，即可參加徵件活動，所有參加活動的作品將經由「網路票選」及「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司評審團」進行專業評選，評審團大獎及網路票選的民眾皆有機會獲得最大獎台北-日本東京雙人來回機票、Apple Watch Series 8及FUSO旅遊精品組合等好禮。
【得獎作品獎項】：
- 「評審團評選經典堅達獎」（1名）：獲得【台北-日本東京雙人來回機票】乙
- 「網路票選最佳人氣獎」（1名）：獲得【台北-日本東京雙人來回機票】乙趟
- 「台灣堅達優選」（30名）：獲得【獲得家樂福禮券$1,000元整】乙份
- 「金堅達獎」(1名)：獲得【SONY PlayStation 5遊戲機】乙台
- 「銀堅達獎」（1名）：獲得【Apple Watch Series 8手錶】乙只
- 「銅堅達獎」（30名）：獲得【FUSO專屬帆布包及旅遊護照夾精品組合】乙組
六期小型貨車Canter秉持優異的本質不斷提升，其車室特別透過高透氣性皮椅及扶手，加上原有懸浮式中控台設計，使座艙橫向空間更為寬敞，有助於減少長期行車的疲勞感；中型貨車Fighter可配有氣壓懸吊讓載運貨物平穩安全，全新上市18噸空車重輕量化，實際載重日系品牌業界第一。
重型貨車Super Great透過將安全帶鎖附於座椅成一體式，提供了寬闊的包覆性讓駕駛舒適感倍增，更擁有與歐系品牌同級之氣壓懸吊座椅，可自動調整配合駕駛體重，降低長途行駛的疲勞。現今六期5噸Canter不但是FUSO的銷售主力產品，更是各行各業頭家們的愛用車。活動期間於本月底前訂購FUSO堅達5噸，就送5萬公里(5次)原廠零件免費全車保養。FUSO Canter堅達60週年持續陪著頭家做大事、成英雄！