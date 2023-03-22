▲ 676 萬起正式開放訂購，Mercedes-AMG SL 43 發表亮相

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代號 M139l 的這顆引擎可謂來自賽車世界，透過 Mercedes-AMG 「One Man, One Engine」 頂級工藝，融入多項精緻設計使其同時擁有最強剛性與輕量化特性，將 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 團隊的缸壁塗層技術 NANOSLIDE 加入其中，並首度搭載源自 Formula 1 的「電子廢氣渦輪技術」，使這顆直列四缸引擎展現驚人的 381 (+14) hp 與 480 Nm 動力輸出，最後加入 48 V 輕油電系統為 Mercedes-AMG SL 43 添加更多起步動力與舒適性。出自 AMG 總部的開發與調教，不僅速度驚人，便可經由選配的可調式引擎聲浪系統傳遞 AMG 令人沸騰的純正音頻。而變速箱則採用 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 變速箱，不僅提供 RACE START 起步控制功能，更可將動力幾乎無減損的傳遞至後軸，體驗 AMG 的靈活駕馭樂趣。
除了令人血脈噴張的加速感，其在彎道中依舊犀利可控，不僅有充滿駕馭樂趣的後驅設定，及能適應各種駕馭模式和路面狀況的 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統，更標配了後軸轉向系統，於 100km/h 內與前輪成反向轉動縮小迴轉半徑，而 100km/h 以上將與前輪成同方向轉動，帶來更穩定的「貼地飛行」體驗。
集美麗與智慧於一身的戰鬥坐駕
進入座艙，映入眼簾是以戰鬥機為設計概念的數位儀表，及 握感紮實的 AMG 平底化跑車方向盤。然而不只十足的戰鬥氣息，Mercedes-AMG SL 43 也可以很智能及舒適。11.9 吋高解析度觸控螢幕的中控台，內建 IWC 鐘錶顯示模式，盡顯優雅不凡氣息，另透過可調整角度( 12° ~ 32°) 得減少開篷時的反光，在不同環境下依然能從容使用；駕駛者可以在全新 MBUX 多媒體系統中完成各種移動中的需求，甚至只要說出「您好，賓士」 即可喚醒語音助理，為你調整車輛設定，以及使用具有 MBUX 擴增實境導航功能的導航系統指引你前往目的地，在前往的沿途過程，你可以自由駕馭著 SL 43 姿意暢行，亦或是開啟智能駕駛輔助系統，讓 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助為您減輕行駛疲勞，並在關鍵時保護用路人的安全。
隨著目的地的不同，無論是前往山海或市中心，駕駛者只要順手調整 AMG 專屬方向盤操控鈕，即可調整 AMG DYNAMIC SELECT 快速切換至理想的駕馭模式，並可配合駕駛數位儀表及中央螢幕設定出熱血與愜意的駕馭氛圍。而車主更可透過 ENERGIZING 舒活套件，依照個人喜好調整氣氛燈、音樂、座椅等設定，甚至 SL 43 還貼心提供AIRSCARF 頸部暖氣裝置，輕鬆打造獨一無二的車室感官體驗。在聽覺感受上，搭載Burmester® 環場音響系統，被 11 具高傳真喇叭包圍的車室空間，彷彿為車主塑造私人娛樂間，使其在公路上徜徉於擁有 Mercedes-AMG SL 43 的每一個瞬間。
女神姿態穿上勁帥武裝
全新 SL 致敬初代 AMG SL 與其傳奇設計師 Bruno Sacco 生涯顛峰的華美設計，在睽違二十年之際，承襲經典的長車頭與短車尾，搭配伏貼地面的寬薄車型與碩大的輪拱造型，儘管靜止依然感受得到其強大的氣場，更別說僅要 15 秒就能完成開關的軟頂篷，在時速低於 60 km/h 以下皆可做動，而其奢華的內裝與 2+2 的乘坐空間，讓每次開篷的瞬間都成為令人稱羨的焦點。頂篷則採三層設計，並在夾層中使用高密度合成纖維隔音面料，維持賓士一貫的豪華質感。此外，低調奢華的空氣動力學套件，不僅增添運動氛圍，更使 Mercedes-AMG SL 43 擁有優秀冷卻效果與空氣力學表現，如進氣格柵後方的主動調節葉片能依照散熱需求，或降低風阻自動調節啟閉；而車尾上的多段式主動後尾翼，從時速 80 km/h 即會開始依照車速、縱向、橫向加速度與轉向角度，調整 4 種不同角度設定，以優化操控穩定性或減少阻力。讓強勁性能藏於洗鍊雅致的外型之中，動、靜皆顯當代傳奇之美 。
Mercedes-AMG SL 43 簡易規格表
引擎型式
直列四缸渦輪增壓引擎帶電子廢氣渦輪技術＋48V 高效輕油電系統
最大馬力 hp/rpm
381+14/6,750
最大扭力 Nm/rpm
480/3,000 ~ 5,000
0-100km/h (秒 sec.)
4.9
全長 mm
4,700
全寬 mm
2,100
全高 mm
1,359
軸距
2,700
驅動方式
後輪驅動
建議售價 (新台幣)
NT$ 6,760,000