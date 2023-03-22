▲ Volkswagen LINE 官方帳號 智慧客服正式上線

台灣福斯汽車矢志為消費者帶來充滿活力以及無縫隙的品牌體驗，不斷推陳出新、優化數位體驗，帶來強而有力的行動後援。煥然一新的 LINE 官方帳號雙選單，與 My Volkswagen APP 整合，推播量身打造的訊息。凡「福斯人禮遇計畫」會員透過 LINE 官方帳號登入，即出現「福斯人禮遇」選單，如車主服務、預約保養、優惠券及會籍資訊等，一個帳號便能使用多項功能。除此之外，台灣福斯汽車新增「加修報價」服務，車主回廠時，專業技師團隊如發現須加修項目，將提出建議進行線上系統報價，車主可選擇加修項目，透過照片和影片，掌控車況一覽無遺。與此同時，歡迎消費者至全新介面 LINE 官方「福斯俱樂部」選單，隨時關注 Volkswagen 最新動態。
先前台灣福斯汽車與LINE官方帳號首次結合，成功舉行 The T-Roc R 限時「移動挑戰賽」後，此次再迎來嶄新的升級介面，凡加入LINE 官方帳號之消費者，即可得福斯情報站、福斯人分享、智慧客服、預約試駕、限定活動以及邀請好友等功能，於第一時間獲得最新 Volkswagen 資訊。台灣福斯汽車致力帶來全面更新的數位體驗，推播量身訂做的訊息，持續以零時差的服務，建構消費者自賞車、購車至擁車的顧客旅程。