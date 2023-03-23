【試駕】不敢相信，小改BMW X7 xDrive40i近乎零缺點
BMW推出X7時除了壯碩身軀與水箱護罩吸引目光外，其車世格局鋪陳與機能空間更是會讓人捨棄7系列，當時各項表現已全面均衡完美，沒想到小改X7竟還能進一步往上提升，但儘管如此仍有一絲絲小遺憾。
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真的不敢相信先前試駕X7，其各項表現都已達全方位，沒想到小改車型竟還能再進一步提升，當然對它的好感度也有增加。在此之前X7的外觀造型已相當具有霸氣，而小改車型比照新世代7 Series換上分離式頭燈，搭配略加修改及導入霧銀飾框的水箱護罩和全新保險桿，與過往相比則帶來更加優雅精緻樣貌。尾燈則在稍加修飾後變得更加細扁，而燻黑立體樣式搭配水平鍍鉻飾條，給予讓人一眼難忘的視覺感受。
雖屬小改車型但坐進內車室可發現有著全新的視覺感受，這受惠於現今BMW會替小改車型配備曲面螢幕與整合空調面板，與以往相比有著更簡約及科技感更上層樓的感受，不僅如此儀表平台的X7字樣氣氛燈和Individual Fine-Woold淺色梣木紋飾板，則進一步提升質感氛圍。而除了氛圍營造，實際使用上由於配置12.3吋數位儀表和14.9吋中控螢幕組成的曲面螢幕，因此系統介面也升級至iDrive 8.0，若不想觸控讓螢幕佈滿指紋，可用水晶套件的控制旋鈕進行操作。另外小改X7也配備在啟用原廠導航時可使用的AR擴增實境導航，及變換車道輔助、可記憶10組路徑停車輔助與距離提升至200公尺的自動倒車輔助等功能。 車身尺碼並未有明顯成長，軸距也同樣維持3,105mm，因而在乘坐方面依舊有著高水準的演出，甚至第三排成人也能以舒適的姿勢乘坐。此外全車座椅在Individual Merino真皮包覆下搭配淺色配置，使其不論乘坐感或視覺都有著絕佳的感受。另外第二排前後移動、椅背調整、倒放或進出第三排也皆採電動控制，就算第三排收折也無須費力只需按下按鈕就能完成。 小改X7不僅內外與配備升級進化，動力輸出也有所提升，雖仍搭載3.0升直六渦輪引擎，但經過調校後從原先的333hp/45.9kgm提升至381hp/53kgm，另外48V輕油電系統還可額外提供12hp馬力，而在此性能驅使下，讓重達2,415公斤的X7跑出5.8秒的加速成績，但我想大多數X7車主不會奮力踩油門疾駛。 X7主要訴求就是讓每一位乘員有絕佳的舒適體驗，對此BMW替X7備電子懸吊與前後軸自動水平氣壓懸吊系統，在這兩大利器注意下，行經不平或有起伏路面，皆能讓車輛維持平穩，雖不可能完全無搖晃震動，但大幅吸收路面所傳遞的衝擊轉化成和緩柔順的回饋，而以此狀態進行山路轉向也不會搖頭晃腦，只不過也不會有想進一步加快的念頭。如果你覺得Comfort不適合你可以切至Sport模式，接著就會感受到有比方才明顯不少的路感。 論外觀霸氣與車室質感X7都有不輸7 Series的水準，甚至機能空間方面還更勝一籌，重點售價部分還稍微親民，只不過唯一美足不足之處就是若有後座劇院螢幕就完美了。