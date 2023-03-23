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矽谷銀風暴讓Fed陷3難　科法斯憂升息帶來更大滯後性影響

▲全球信用保險集團科法斯認為，矽谷銀行風暴凸顯升息對金融穩定影響及科技業面臨高風險，緊縮貨幣政策影響遠比想像更深遠、有很大滯後性。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球信用保險集團科法斯認為，矽谷銀行風暴凸顯升息對金融穩定影響及科技業面臨高風險，緊縮貨幣政策影響遠比想像更深遠、有很大滯後性。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國加州和聯邦銀行監管機構3月10日以「流動性不足和資不抵債」為由，關閉矽谷銀行（SVB）並控制其客戶存款，這也是繼2008年華盛頓互惠銀行倒閉後美國歷史上第二大金融機構倒閉事件。雖然SVB專為矽谷地區的科技新創公司提供金融服務，但據估計，截至2022年底，SVB已成為美國第16大商業銀行，總資產約2090億美元。全球信用保險集團科法斯認為，即便SVB倒閉似乎並非出於系統性原因，但這事件凸顯了升息對金融穩定的影響，還有美國科技行業面臨的高風險，貨幣緊縮政策的影響遠比想像的更加深遠，且具有很大的滯後性。

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科法斯認為，客戶群不夠多元化是SVB倒閉的主因，但也與當前貨幣政策的收緊不無關係。由於SVB專為科技和生物技術行業提供金融服務。疫情期間，隨著加州科技行業的蓬勃發展，SVB的存款大幅增長，2021年增86%，並大舉投資美國國債和抵押支持證券。這種商業模式使得SVB極易受到升息影響，包括高利率對其科技客戶群的打擊尤為嚴重，創投資金的減少，加劇科技公司的現金消耗，因此，SVB在2022年出現客戶資金外流，再來因美聯準會（Fed）升息，美國證券價格下跌，導致SVB資產縮水。

SVB 財務狀況的惡化，加上隨之而來的客戶和投資者信心的喪失，最終引發了銀行擠兌。3月9日SVB股價暴跌約60%。同一天，投資者和儲戶試圖從該銀行取款約420億美元。出於無奈，監管機構只能選擇關閉SVB。3月12日，監管機構宣佈，將保障所有存款人獲得全額補償，這超出了法律通常
規定的擔保範圍。

儘管美國聯邦存款保險公司估計，美國銀行業已存在約6200億美元的未計價損失，但科法斯認為，從目前來看，SVB遭遇的更像是個體性而非系統性問題。美國大型銀行的多元化程度遠高於SVB。

只是，市場擔憂主要聚焦與SVB情況類似的地區性銀行。3月10日，第一共和銀行（First Republic Bank）、西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）和 Signature Bank 等多家銀行紛紛停牌。3月12日，監管機構宣佈關閉簽名銀行（Signature Bank），該銀行是服務加密行業的主要銀行之一。為防止危機蔓延，美國監管機構宣佈了一項新的緊急貸款計畫，主要在確保「銀行有能力滿足所有儲戶的需求」，並表示已做好準備應對任何可能出現的流動性壓力。

科法斯指出，SVB破產事件凸顯美國科技行業風險加劇。近年來，不斷上升的利率使新創企業越來越難以獲得資金，阻礙其估值提升和實施宏偉項目。此外，由於宏觀經濟環境的惡化，新創企業廣告收益也在不斷下降。所有這一切導致了該行業近期的大規模裁員，因此，科法斯認為，「高利率和這一重要融資機構的破產可能會給美國科技行業帶來更多動盪。」

不僅如此，科法斯提到，這些事件更凸顯了美國聯準會面臨的3難困境，既要維持價格穩定，促進充分就業，同時又要確保金融穩定，SVB的破產導致投資者對於美聯準會升息2碼預期迅速降溫。此外，這些事件還提醒大家，無論是從宏觀經濟角度還是金融角度來看，尤其從金融角度來看風險更大，貨幣緊縮政策的影響具有很大的滯後性。

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