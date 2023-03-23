矽谷銀風暴讓Fed陷3難　科法斯憂升息帶來更大滯後性影響

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SVB 財務狀況的惡化，加上隨之而來的客戶和投資者信心的喪失，最終引發了銀行擠兌。3月9日SVB股價暴跌約60%。同一天，投資者和儲戶試圖從該銀行取款約420億美元。出於無奈，監管機構只能選擇關閉SVB。3月12日，監管機構宣佈，將保障所有存款人獲得全額補償，這超出了法律通常
規定的擔保範圍。
儘管美國聯邦存款保險公司估計，美國銀行業已存在約6200億美元的未計價損失，但科法斯認為，從目前來看，SVB遭遇的更像是個體性而非系統性問題。美國大型銀行的多元化程度遠高於SVB。
只是，市場擔憂主要聚焦與SVB情況類似的地區性銀行。3月10日，第一共和銀行（First Republic Bank）、西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）和 Signature Bank 等多家銀行紛紛停牌。3月12日，監管機構宣佈關閉簽名銀行（Signature Bank），該銀行是服務加密行業的主要銀行之一。為防止危機蔓延，美國監管機構宣佈了一項新的緊急貸款計畫，主要在確保「銀行有能力滿足所有儲戶的需求」，並表示已做好準備應對任何可能出現的流動性壓力。
科法斯指出，SVB破產事件凸顯美國科技行業風險加劇。近年來，不斷上升的利率使新創企業越來越難以獲得資金，阻礙其估值提升和實施宏偉項目。此外，由於宏觀經濟環境的惡化，新創企業廣告收益也在不斷下降。所有這一切導致了該行業近期的大規模裁員，因此，科法斯認為，「高利率和這一重要融資機構的破產可能會給美國科技行業帶來更多動盪。」
不僅如此，科法斯提到，這些事件更凸顯了美國聯準會面臨的3難困境，既要維持價格穩定，促進充分就業，同時又要確保金融穩定，SVB的破產導致投資者對於美聯準會升息2碼預期迅速降溫。此外，這些事件還提醒大家，無論是從宏觀經濟角度還是金融角度來看，尤其從金融角度來看風險更大，貨幣緊縮政策的影響具有很大的滯後性。
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