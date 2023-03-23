免機票吃杜拜好料！鬼才帥廚快閃台北3天 5道手路菜必吃
想吃杜拜的美味料理？現在免買機票、不用出國就能吃到！杜拜知名高空景觀餐廳CÉ LA VI Dubai行政主廚、人稱「鬼才主廚」的Howard Ko驚喜降落台北寒舍艾麗酒店，今（23）日起展開為期3天（到3/25）的客座之旅，帶著5道經典菜曝光，結合台灣在地食材，量身訂做「屬於台北的CÉ LA VI」。主廚人帥又燒得一手好菜，想一睹英姿趁現在！
記者汪睿琦/綜合報導
Howard主廚今日與台北寒舍艾麗酒店一同舉辦餐敘，讓現場媒體搶先吃道從杜拜跨海來台的5道經典菜。其中主食部分最讓人驚豔的是，一般印象中的美式牛小排竟不是用「煎」的，而是以「燉煮」手法呈現，一旁加上和風芝麻醬，的美國和牛紐約客牛排、精燉牛小排雙重奏；甜點部分「火烤阿拉斯加」，利用甜蜜蛋白霜中和芒果、百香果酸味，怕酸的朋友也敢吃。
還有其他Howard主廚經典拿手菜，像是以台東「壽司米」做成的南瓜蓉燉飯、大顆干貝搭配辣味豬肉腸奶油醬汁的爐烤前菜，還有大手筆使用整塊新鮮鱸魚製成的香烤海鱸魚，搭配柑橘柚子胡椒獨門奶油醬汁，簡直不要太銷魂。
寒舍艾麗酒店表示，3/23到3/25期間到台北寒舍艾麗酒店6樓La Farfalla義式餐廳就能吃到5款Howard主廚的經典菜餚，每位5,500元起，僅60席次，如想訂位需先預約。點用2客客座套餐，當天即可以獨家優惠價3,500元雙人入住景隅精緻客房乙晚含兩客早餐，總價值為22,220元，同樣需提早預訂。
另外針對兒童節連假商機，台北新板希爾頓酒店從4/1~4/30推出超值親子優惠活動。館內2樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」，推出限定兩大一小用餐6~11歲孩童直接免費吃，一家三人同行優惠2,156元（享原價8折），同時現場進駐「自動棉花糖機」和「爆米花花車」、「巧克力噴泉」塑造驚喜歡樂，餐後可免費兌換棉花糖1支。
位於三樓的「Quin Ya 青雅中餐廳」則推出「手推彈珠台」，現場內用消費滿2,500元可玩一次手推彈珠台，還有機會抽中最大獎招牌「嫣紅鵝」半隻二吃，價值2,280元，與民眾一起歡慶童趣4月！