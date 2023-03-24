送職人進偏鄉　人力銀行職涯志工助青年找方向

為讓學生在教育階段銜接就業，104人力銀行推動Be A Giver理念，自2016年起與全國各高中職合作，辦理職涯志工入班分享，分享各行各業的工作樣貌與必備的技能。104集團行銷長張寶玲指出，本次透過與長期投入偏鄉弱勢學生課後輔的博幼基金會合作，邀請會計師、美容芳療師、以及泥作師傅，以破除刻板印象、實際體驗、經歷分享等方式，讓學生們多多認識不同的職業，探索自己，盡早找到自己的興趣跟人生的方向。
記者黃仁杰／台北報導
本次入班分享，104人力銀行與博幼基金會攜手前進南投，邀請會計師、美容芳療師、以及泥作師傅入班分享，超過50名學生參與。會計師李淑雯強調，會計師如同與數字打交道的企業醫生，並破除會計師坐辦公室刻板印象，其實有很多能到不同國家、地區去執行會計、財務的機會。
美容芳療師古欣蕙則用體驗的方式，帶領學生認識職業。從職業影片的簡介開始，讓學生先知道職業輪廓，接著讓學生試聞各種精油，體驗自己對各種精油味道的感受，接著說明精油用途、不同味道的效用，再讓學生兩兩一組實作體驗，輪流擔任芳療師與客人，嘗試職業會運用的手法與技巧。
泥作師傅鄭志鴻除了讓學生使用水泥批刀刮水泥外，也分享工作經歷，讓學生覺得「做工是一件很帥的事情」，感受滿滿的職人精神。他笑著跟孩子們說，從堅持施工品質開始，將自己擅長的事情發揮到極致，那是由內而外散發的自信，自信的深處來自深切不停的自我要求，他期待孩子能感受到這份心情！
針對本次的活動，學生分享三種職業都很特別，尤其自己實際去做才發現感覺不一樣，像是刮水泥的感覺很療癒，很特別又好看，喜歡用水泥作畫視覺上的暈染感，竟然還能做成藝術品。