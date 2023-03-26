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在海島打造理想的生活
除了姑婆嶼，團隊也曾在東嶼坪、望安等澎湖離島舉辦浪花餐桌，但野外版的要一定人數預約才能成團。大型活動事後要帶走垃圾，撿拾布置素材回歸自然。若人數沒那麼多時間上無法配合，則可在「小島家」老宅享用室內迷你版浪花餐桌。大智和Nelson原在馬公市區開設小島家早午餐店多年，近期搬到馬公鎖港社區，買下50年老房子，營造熱帶島嶼風情，讓旅人天天都能在老宅中享用個人版的浪花餐盤早午餐，或多人版的迷你浪花餐桌。
小島廚房分享私房美味
小島家、浪花餐桌使用的在地食材，來自大智和Nelson廣結好友的善緣，從鎖港漁民尚青的海鮮、到當地小農「拐瓜劣棗」農作物、食用花等，老宅庭院更有如一座小農場，種著香蘭、蝶豆花、打拋葉等各種香料，想吃什麼異國料理，大智就自己動手做，致力成為旅人的私廚。小島家老屋原本看起來像座廢墟，大智慧眼識美屋，就像在無人島變出華麗餐桌般，他重新規劃設計，保留建築外觀，室內布置收藏老件，結合植栽綠意，賦予老宅新生命，也打開一扇認識澎湖生活與在地食材的窗。
【私享料理】
浪花餐桌迷你版／2人500元起
兩個人也能享受浪花餐桌的浪漫！沒有固定菜單，以澎湖當季的漁獲為主，搭配季節食蔬，在老宅中品嚐澎湖的慢生活。
特色飲品／150元起
小島家自種的蝶豆花，特製柚子冰茶超美！還有數十種特色飲品：仙人掌果醬茶、泰式奶茶、烏涼咖啡、印式Lasi等，異國味十足。
個人浪花餐盤／280元起
以早午餐起家的小島家，搬到鎖港社區後，早午餐全天供應，還有個人浪花餐盤，一個人也能品嚐澎湖的海陸美味。
店家資訊
小島家Local Goods
地址：澎湖縣馬公市鎖管港1656號
電話：0933-868-639
IG：@loveislandhomepenghu
時間：淡季10-3月11:00-20:00；旺季4-9月11:00-21:00（不定期公休）
消費：浪花餐桌野外版20人16,000元起；小島家老宅迷你版2人500元起，需事先預約，店內低消每人一杯飲料。
拐瓜劣棗
Line：@503jtqoh
這篇文章 澎湖野宴｜移居小島分享在地風土滋味 在海濱與老宅中品嚐澎湖慢生活 最早出現於 行遍天下旅遊網