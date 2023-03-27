【試駕】這已不是入門休旅，BMW X1 sDrive20i xLine有媲美自家老大哥的水準

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相較於舊款略帶圓潤的線條，新世代X1運用以簡馭繁手法及更銳利的線條，勾勒出更加立體、動感和緊緻身形，而在xLine霧銀套件與車身防刮飾板組合下，將時尚與戶外氣息完美揉合，不僅如此倒L型日行燈與立體尾燈造型，則進一步展現科技品味。新世代X1雖在視覺上簡潔緊緻，但實際尺碼卻較以往全面成長，來到4,500mm×1,845mm×1,642mm，軸距部分也提升至2,692mm。
通常入門車型於配備與車室質感會有所犧牲，即便是豪華車型亦是如此，當然整體表現有一定水準，但與自家其它車型相比仍會有所差異，不過此次新世代X1卻有以下犯上越級挑戰的本事。首先排檔座改採和2 Series Active Tourer相同類似iX的設計，而座椅與儀表平台皆採Sensatec真皮包覆，另外亦採Fine-wood尤加利木紋飾板點綴及霧銀飾條，進而無論視覺與觸感皆營造出豪華高質感氛圍。
然而這只是開始，在配備方面X1 sDrive20i亦是相當精采，由10.25吋數位儀錶與10.7吋中控螢幕組成的懸浮式曲面螢幕，打造出簡潔卻充滿科技氛圍，而iDrive 8.0則豐富了操作與功能選項。除此之外無線充電、抬頭顯示器、手機數位鑰匙、Android Auto/Apple Carplay連接等其它你所想得到的功能也都一應俱全。
新世代X1令人驚豔的不僅於此，在BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助方面，除已相當成熟且作動自然流暢的主動車距定速控制系統與主動車道維持輔助外，還配備目前僅7 Series與X7才有的變換車道輔助，該功能只要於啟動半自動駕駛輕撥方向燈桿，在偵測欲變換道後方無來車即會自動順暢的進行變換車道，讓長途高速行駛更加輕鬆便利。另外使用原廠導航時亦有AR擴增實境導航，提供更明確直接的道路指引。
座艙質感與配備已讓人讚不絕口，但新世代X1真正令人大感驚艷其實是動態表現，X1 sDrive20i動力改搭載1.5升3缸渦輪引擎，具有156hp最大馬力與24.5kgm最大扭力，另外亦導入48V輕油電系統，使其能在全油門加速時作動eBoost額外提供19hp馬力。帳面數據雖不是訴求性能，實際表現也沒有充滿幹勁的力道，但受惠於輕油電輔助X1 sDrive20i擁有極為輕盈的起步反應，即使在山路不斷重複加減速進出彎角，只要踩下油門X1 sDrive20i都會立即不會有任何遲疑給予所需能量。
至於動態操控X1 sDrive20i的表現則是讓人不敢相信，因休旅設定所以長行程懸吊給予舒適的行路感受，但行經坑洞作動卻不會有明顯的上下起伏，不僅如此還將震動轉換成柔和，坐在駕駛座僅會感受到如有隔閡般的和緩回饋，簡單來說就是有著更高一階媲美X3的質感。
通常舒適與操控間很難取的平衡，但X1 sDrive20i卻辦到了，原以為X1 sDrive20i無法應付山路操駕，可是沒想到竟能從容應對，沒有明顯的側傾與快速回正安定的反應，都讓人可以很放心的操駕，BMW再一次展現不容懷疑的動態調校能力，而且這一次還更加高明。
新世代X1 sDrive20i外型有著討喜的設計，內裝方面更是有著高質感的鋪陳，而配備部分AR擴增實境導航與變換車道輔助等功能更是同級唯一，不僅如此輕盈的動力輸出與媲美中型豪華休旅的舒適表現，加上不俗實用的空間機能，X1 sDrive20i相當適合單身、小家庭或退休人士的坐駕。