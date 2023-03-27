電動車免充電？NISSAN X-TRAIL e-POWER讓您擁有科技精品的極致感受

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X-TRAIL e-POWER，更適合你的第一輛新能源車
擁有「以油發電」創新動力架構的全新X-TRAIL e-POWER，以兼容霸氣與動感的新世代旗艦車格，協同超乎想像的全方位進化幅度，甫現身即成為市場關注焦點，2022年12月1日起跑的《e-POWER鑑賞家》線上行銷活動便獲得熱烈支持，3周內即募集超過2,500組鑑賞家會員，而2月14日的新車發表會前更已接獲超過千張訂單，年度首批配額600輛早早全數售罄，現正緊急向日本母廠追加供應數量，以滿足更多求新求變潮流消費族群的需求。
e-POWER，兩全其美的選擇
探討全新X-TRAIL e-POWER所締造的銷售熱潮，其動力架構正是最關鍵因素，事實上，作為專注電力驅動技術研發長達3/4世紀的NISSAN，全新世代e-POWER動力系統正是其最新心血結晶。簡單說，e-POWER採取與一般電動車全然相同的鋰電池與電動馬達技術，再結合「WardsAuto 2022全球十大最佳引擎」的1.5L VC-TURBO可變壓縮比渦輪增壓引擎純作發電機之用，無需外部充電，便可實現電力自造100%純電驅動，無需改變日常用車習慣，便得以享受電動車的諸多好處。
舉例而言，只要電量充足，全新X-TRAIL e-POWER完全等同電動車安靜且乾淨，盡其所能降低碳足跡，一旦臨時起意或連續假日來趟遠行，也可說走就走無需擔心電能補充問題，而就算玩得興起，路途再遙遠也全無里程焦慮的煩心，最重要的是，就算自宅或公司因故無法架設充電樁，一如你我習慣的內燃機引擎，e-POWER動力系統同樣能透過隨處可見的加油站加油，藉以獲得源源不絕的動能補給。
而在如此先進動力架構下，全新X-TRAIL e-POWER也因而獲得前軸馬達204匹/33.7公斤米、後軸馬達136匹/19.9公斤米、綜效馬力213匹的搶眼動力表現，同時利用電動馬達零遲滯的輸出特性，自起步便可盡享源源不絕的加速樂趣，同時還保有電動車特有的寧靜運轉特質，即便引擎啟動充電機制，依舊保有優異的噪音抑制成效，一次將高質感行駛感受與電動車加速特性合而為一，體現創新思維動力架構的絕佳效能。
e-4ORCE，精心調配的全面動態展演
你以為全新X-TRAIL就只有e-POWER引人入勝？由e-POWER動力系統為基礎特調而成的e-4ORCE電子四驅穩定系統同樣是令新車開起來愛不釋手的理由，承襲自航太科技登月車技術的e-4ORCE電子四驅穩定系統，顧名思義可將前、後電動馬達與煞車系統完美匹配整合，憑藉先進馬達控制技術，以最高每秒1萬次動態調整精準分配四輪動力，藉此創造絕佳抓地力與循跡性，而煞車時則藉由電動馬達電能回收控制系統，有效提升摩擦制動與能源管理的效率，同時利用更精準的輸出與煞車力道配比，帶來更輕柔流暢的駕乘感受，行進間的循跡表現與俯仰抑制極其上乘，就算刻意以較唐突的方式駕駛或山路狂奔，受惠於聰明的e-4ORCE電子四驅穩定系統，同樣不致令車內乘員暈頭轉向感覺不適。
而以e-4ORCE電子四驅穩定系統做為延伸，全新X-TRAIL e-POWER也擁有多重駕駛模式控制選項，具備一定程度的低摩擦力路面行駛能耐，再連同HSA斜坡起步防滑系統與HDC下坡穩煞輔助系統，面對荒山野地更具信心，同時滿足當前最潮的戶外休閒娛樂與Outdoor生活態度。
ProPILOT智行安全系統，無時無刻守護行車平安
當然，身為全新世代休旅的X-TRAIL e-POWER，對於駕駛安全輔助面向上的著墨自有其一套，ProPILOT智行安全系統透過ICC智慧型全速域定速控制系統、LKA車道維持輔助系統、IEB防追撞緊急煞車系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統與TJP交通擁堵輔助系統等機制，完整實現Level 2等級主動安全駕駛輔助規範，此外獨家首次搭載AI智能駕駛輔助系統，可運用全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，以確實降低系統調整頻率，甚至可在相鄰車道出現大型車輛時適度調整位置稍離大車，創造彷彿真人駕駛般安心感受，徹底分擔駕駛者的疲勞，有效杜絕事故發生的可能性。
數位化科技座艙，宛如VIP Lounge般精緻體驗
而環顧作工精緻的全新X-TRAIL e-POWER座艙，除了發覺用料與設計極其考究，甚且可選魅力雙色內裝，創造宛如VIP Lounge般寬敞舒適體驗之外，滿溢的科技化配備也是搶盡目光的焦點，像是利用10.8吋雙曲面光學反射技術數位抬頭顯示器、12.3吋數位儀錶與12.3吋數位影音主機，便打造出引人入勝的數位化精品級座艙，除此之外亦支援無線Apple CarPlay智慧手機連結功能與Android Auto手機連結功能，資訊生活全不漏接，再加上9顆頂級BOSE音響系統、全車靜音工程、雙層隔音玻璃、全景式電動天窗、三區恆溫空調、雙前座加熱皮椅含腰靠8向電動調整、方向盤加熱功能及無線充電座加持，完美體現新世代家庭用車的面面俱到與無微不至。
除此之外全新X-TRAIL e-POWER還具備像是高強度鋁合金材料所打造的輕量化車身、可依路況智慧調整最佳照明範圍的AI光型LED矩陣頭燈及更加便利的足感應電動尾門等，太多太多的聰明設計與尖端科技，足以花上一整天的時間細細鑑賞體驗。
X-TRAIL e-POWER，還能給你多更多
電動車絕對是現今最夯議題，擁有電動車不僅節能省錢，更成了展現生活態度的一種方式，但在自家充電樁難普及，而公共充電站配套措施又不夠完整的當下，選擇電動車卻往往帶點「硬買」的衝動購物情結，試想，如果無需充電便能盡享電動車的諸多好處，怎麼樣？是不是有了躍躍欲試的感覺？
而全新上市的X-TRAIL e-POWER彷彿即為此而來，無論你是電動車迷、科技控、生活玩家或者單純想要為自己與全家選購一款最理想座駕，兼容e-POWER動力系統、e-4ORCE電子四驅穩定系統與ProPILOT智行安全系統的全新X-TRAIL e-POWER可謂面面俱到，細數不盡的前瞻思維與前衛設計，絕對值得親赴展示中心一探究竟，NISSAN X-TRAIL e-POWER定能提供給你科技精品的極致感受。