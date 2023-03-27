效能破紀錄，壯遊也寫意？ 再駕Kia EV6 Air增程版來個Grand Tour

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發想的原點
前文提要
影片看這裡之所以有這次專題，追根究柢，全都源自於去年那場由Kia總代理台灣森那美起亞所舉辦的EV6環島耗能比賽，在這場兩天一夜繞行台灣整圈的活動中，由於首日行程便得跑完長達411km的東海岸直至墾丁才能休息，並以當天行程的平均耗電量高低做為比賽成績，而次日回程走的雖是聽來輕鬆幾許的高速公路，但卻需按場站位置與回程距離謹慎規劃充電時機，畢竟整趟賽程總充電時間長短正是第二個競賽項目，也因此雖然有了與Kia EV6 Air增程版足足兩整天的相處時光，但除了電耗與充電等攸關能源效率面向外，其他部分幾乎全都無暇顧及，更沒法放太多心思在人車連結與駕馭魅力上，於是乎，這才有了社內首次電動車壯遊的報導主題。
從山巔到海線
好的企劃決定好，那麼路線呢？既然之前都已繞行台灣一大圈，繼續追求里程最大化似乎已不再具意義，經編輯部熱烈討論後，不如私心選個最好玩的路線即可，畢竟無論波瀾壯闊的花東海岸或是大開大闔的西部國道，都相對難尋蜿蜒古溜的羊腸山道，這一次，我們打算先南向循北部橫貫公路再朝東走，後接東北角海岸台2線朝西北返回，由於仍有還車時間限制，初步規劃至少到瑞濱後循62快速道路走高速公路回內湖，若時間許可，或能再行北海岸自淡水返抵台北。
而之所以選擇如此路線，扣除北橫公路少則數年多則十餘年未曾再走，早已忘卻沿途風光明媚，同時也想以繞行本島北部一圈的方式，展現心目中Grand Tour走山尋海的壯闊風情，更別說巍峨連峰與奇峻海岸公路所能帶來與離心力對決的興味，以及起碼超過300km長途相處而來的體會，簡單說不論驅策疾駛，或者只是緩行欣賞沿途景致，這趟旅程理應都能帶來滿滿回憶。
效能與性能兼具
選在企劃執行日我們理所當然自內湖Kia展示中心領車出發，循福爾摩沙高速公路進入三峽市區，並延台7乙線接台7北橫主線打算直奔宜蘭再北返，而一旦進入山區，同事間搶著體驗上次較難感受的彎中姿態亦合情合理，僅管手中的是里程至上的EV6 Air增程版而非性能取向的GT-line e-AWD增程版，但這輛新型態純電休旅絕未因二驅與四驅差異而影響絲毫樂趣，你明知道這車軸距高達2,900mm而寬度闊達1,880mm，但在偶容單車通行既彎且窄的北橫公路上，用力開、快快開還是得以感受電動模組配置理想的低重心、車架本身的高剛性抗扭曲與底盤所帶來的優異循跡性，轉向不僅俐落明快，甚且還帶點性能跑車的積極與奔放，幾個彎下來，甚至有種：「你還能更快點嗎？」的回饋反應，也勾得你不由越開越快，每每想探詢EV6與路面的物理極限，這對於絕大多數電動車來說，確實是難能可貴的暢快體驗。
而企劃之初本打算不顧耗能而感官至上(畢竟上次比賽時已著墨於此太多)，萬萬沒想到每當稍停拍攝照片時，低頭看了下電耗計，竟發覺還有6km/kWh上下的電耗能耐，是在哈囉？得想想這車可領著兩名成人與一堆攝影器材，總重超過兩噸還每每承受駕駛者連番逼催喔，這天在人車稀少的北橫公路上我們對於這輛EV6 Air增程版的「電門」可說從沒客氣過，而強勁的電動車專屬貼背感也未曾令我們失望，不管多陡坡度的爬升力度，或者急彎前重煞車而出彎後又迸射而出的加速魄力完全沒話說，說得煽情點，正是Kia EV6，才真讓我們深刻體會電動車不僅效率驚人，同時也能帶來滿滿熱情的極致享受。
什麼叫里程焦慮？
但人生豈是一帆風順，旅途中總可能遭遇險阻坎坷，正當我們還沈醉在EV6 Air增程版所帶來的快意駕馭過程時，一離開巴陵部落而至49.7km恰恰北橫公路一半的位置，眼前竟出現因前些日子崩山嚴重而出現的「戒護通行」攔停點，每天僅得兩時段通過，而此刻距離16：00至17：00第二段通行時間仍太早，我們又還有大半行程沒跑，幾經思考，只得循原路回國道三號，再轉北宜高速高路至宜蘭頭城重回路徑繼續完成旅途，也好，這麼一來不只里程還比原定規劃路線遠(因而多出39km里程)，又能在剛跑過較熟悉的回頭山路再一次享受彎中激情，而也因這下坡路段使然，本以為已經夠省電的EV6 Air增程版，在我們將動能回充撥片設定於Max純粹利用油門踏板加減速後，此刻受惠於電能回充機制，電耗數據竟一舉突破8km/kWh大關，然後待上了高速公路抵達宜蘭，甚至來到彎速快得多坡度卻不再陡峭的濱海公路上，這數字也再沒掉過。
而直到瑞濱62快速道路起點再度遭逢抉擇，因為此刻剩餘里程竟還足以北海岸走一回，再從淡水返還內湖Kia而綽綽有餘，但看著早已全黑的天色，即便EV6 Air增程版可以，不表示工作人員的時間也可以，再加上之前北橫公路也不算如願橫貫，在權衡還車時間後，只得悻悻然放棄完整繞行北台灣一週的計畫，然而儘管如此，實際上卻也已行駛達321km距離，此刻儀錶顯示卻還剩餘141km續航里程，我的天，為模擬日常使用狀況，這車出發時可不是滿電而僅82%電量而已耶，也就是說EV6 Air增程版只要有個8成電力，隨便開都還能跑出超過450km的距離，而且當行程走完，檢視儀錶最終平均電耗也僅僅8.1km/kWh，什麼叫里程焦慮？至少在EV6 Air增程版上根本不存在！
別忘了還有嚇死人的充電效率
正因EV6 Air增程版的電能效率實在太強大，直到返還Kia展示中心這一刻，立刻出發再跑一趟新竹來回都還足夠，因此這次行程反而沒機會再重溫一次超快速充電的經驗，還記得上次比賽最後只在台南以230kW左右的功率快速充電10分鐘整，就再度換到大約220km的實際行駛里程，並與儀錶上的估計續航里程差距極其有限，再度驗證EV6 Air增程版與里程焦慮難畫等號的感覺確實無誤，而按這個鮮明記憶推算，若這時我們也一樣充個10分鐘的電，再加上還剩下的27%電量，立刻出發直衝高鐵左營站都還有剩，什麼意思？就是一般狀況下只需花個10分鐘，你就可以一路台北直奔高雄或是台北台中來回，開個電動車跑長途還要老想中途哪裡才能充電，對EV6 Air增程版來說根本笑話一則。
直到歸還EV6 Air增程版後，回到自己的車上，仍不住回味這一整天下來的體會，確實以現階段而言，台灣市場的純電動力車款雖不至罕見，但卻仍算得上十足新鮮，而在許多品牌皆推出電動化產品這當口，要像EV6 Air增程版能夠同時帶來寬敞舒適空間與痛快淋漓駕馭的感受，更重要的是還擁有領先車壇的實測充電效能與實際續航里程，而無需考量所謂里程焦慮或充電疑慮的則幾乎沒有，也因此，倘若選擇EV6 Air增程版，即便自宅無法申裝充電器，也能透過越見普及的高速充電站快速補充電能，只需18分鐘就能從10%充到80%，也就是説一頓飯時間都不到就能換來超過400km的實際行駛里程，這麼一來，還有誰找得到好理由，信誓旦旦覺得電動車實在不適合自己？