孽緣引殺機！空姐捲三角戀慘死遭溶屍　兇手獄中又結新歡

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步追查後，得知當天爭吵的就是死者黃紫君及1名叫余玲的女子，而在場的男子則叫黃大衛，是名美籍華人，與黃紫君、余玲的關係錯綜複雜，簡單來說就是黃余2人都是他的交往對象。當天余玲打了電話要黃紫君出來談判，挑釁意味濃厚，不甘示弱的黃紫君立刻趕到案發地點，2人隨即爆發激烈爭吵，而黃大衛明顯偏幫余玲的行為更讓黃紫君不滿，發生肢體衝突，結果在拉扯中，余玲和黃大衛一起將黃紫君殺害。
擔心屍體被發現，2人決定將黃紫君的遺體肢解並放入浴室的鐵箱裡面，最後將一些腐蝕性液體傾倒在屍體上，毀屍滅跡。不過屍體沒有完全處理完，發出的臭味就引來警察，余玲和黃大衛被以謀殺罪及妨礙死者合理下葬等罪名被訴，並判處罪刑。
事情到這還沒完，2人在服刑期間，余玲突然上訴，推翻了之前所有的證詞，將殺害黃紫君的所有責任攬下，最終黃大衛只被判處了一項妨礙屍體下葬罪而獲釋，余玲也因謀殺罪被改判為誤殺，最終在1994年被釋放。
這起案件最讓人匪夷所思的，就是黃大衛在獄中服刑時，還與1名叫莎莉的女社工熱戀，甚至還在獄中完婚，新婚妻子更於重審期間，在法庭下跪替黃大衛求情，成為當時勁爆話題：殺人溶屍的行徑就已經夠令人髮指了，為何還有女人會被黃所迷惑、耍得團團轉？
此案過程之周折，不只在當時被廣泛報導，還多次被改編並搬上銀幕，殺人的場地從此成了鬼影幢幢的凶宅，鬧鬼傳聞不脛而走。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。