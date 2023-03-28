Tesla Yoke方向盤真的太顧人怨了，傳統方向盤已被搶購一空

Tesla推出的小改Model S與Model X，其最獨特的就是改採Yoke方向盤，但該方向盤實在不受消費者青睞，因此年初時則宣布提供傳統方向盤選項，但沒想到有太車主欲改裝，因此除統方向盤目前已售罊了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Tesla於2021年推出小改Model S與Model X，除擁有驚人的加速表現，最獨特的就是搭載Yoke方向盤，Tesla再一次帶來新創意。但也由於Yoke方向盤實在太過新穎前衛，不僅如此於操作上還會讓駕駛手忙腳亂。 在不受好評情況下年初時Tesla將提供傳統方向盤讓消費者選擇，另外現有車主也能付費改裝，但實在有太多消費者要配置除統方向盤，因此近日售價700美元的已顯示售罊，雖然這只是暫時，但不知道要等多久才會有貨。Tesla傳統方向盤已顯示缺貨。×Tesla傳統方向盤已顯示缺貨。 令車迷心碎的消息，Subaru德國註冊Ste，暗示將接替STI位置？ 歐盟2035年禁售燃油車法令有解套方法，採用e-fuel合成燃料可延長新車銷售期 備戰上海車展，北京現代將展出Hyundai Mufasa Adventure概念車 尚騰汽車集團投資 ŠKODA 全台最大旗艦展示暨服務中心舉行上樑典禮