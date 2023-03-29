459萬元起盡享奢華運動風，全新大改款Range Rover Sport跑格登場

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New Range Rover Sport做為Range Rover家族中最具運動化的成員，承襲Range Rover精緻、設計與性能三大特點，全新第三代車型發表之際，透過冰島大壩挑戰展現出前所未有的動態操控性，再次為Range Rover Sport的奢華跑格寫下全新定義。
現代設計語彙重新勾勒，成就完美動態奢華
New Range Rover Sport透過全新世代設計語彙重新定義動態奢華，車前全新設計的前保桿與Pixel LED頭燈採用水平線條營造視覺張力；三條向後延伸經典車身線條勾勒不可錯認的流線身型，車側隱藏式手把、齊平搭接的車門窗為考量空氣力學所設計；全新的車尾燈組具備動態方向指示功能，亮黑色尾門飾條貫穿車尾，車型銘牌整合其中，彰顯極具性能氛圍的動感身型。
操控為本奢華並進，營造完美駕馭體驗
以駕駛為導向設計，駕駛座採指揮官式配置，提供居高臨下的絕佳操控視野；略為縮減的方向盤盤徑與中央鞍座斜面式設計迎合駕駛就手操控，營造全新Range Rover Sport富饒的操駕樂趣。車室內頂級材質鋪陳，兼顧奢華舒適的乘坐質感，雙前座具備20向電動調整，後排則可電動調整座椅角度與60:40分離，四座皆具備加熱功能；全車座椅材質採溫莎皮革包覆，另提供全新開發的半苯胺頂級皮革與Ultrafabrics非皮革類頂級織品可供選擇，不僅具備更為精緻柔軟的觸感和易維護等特質，同時透過減少加工製程，實現永續經營的品牌精神。重新設計的內門飾板採用全新紡織材質，英國鑑賞級Meridian 400W音響系統巧妙整合於後方門板之中。全新Range Rover Sport於質感和操駕樂趣之間取得完美平衡，打造專屬動態奢華氛圍。
中央13.1吋懸浮式曲面觸控螢幕具備觸覺回饋功能，搭載最新Pivi Pro資訊娛樂系統，並支援行動裝置無線連結功能，結合駕駛座前方13.7吋全數位電子儀錶板與抬頭顯示器，清晰直覺顯示多項車輛資訊。車內配置ClearSight電子後視鏡、手機無線充電、四區恆溫空調與空氣品質監測系統等多項配備，提供車主在盡情操駕之餘，同時享有更為便利舒適的駕乘體驗。
強悍核心與尖端底盤科技完美結合，成就絕佳操控
全新Range Rover Sport強悍性能的核心來自其所搭載的Ingenium 3.0L MHEV 6缸渦輪增壓汽、柴油引擎，汽油動力具備400PS與56.1kg-m最大動力輸出，柴油動力則具備300PS與66.3kg-m最大動力；結合ZF 8前速自手排變速箱系統，於5.7秒與6.6秒內完成0-100km/h加速。
優異的行路操控性建構於整合式底盤控制系統，該系統整合包括全新的雙閥式氣壓避震與Adaptive Dynamic主動動態控制等多項底盤科技系統，透過即時路面回饋監測主動調整懸吊設定，提供風格鮮明的駕馭感受。面對不同需求，iAWD智慧四輪傳動系統透過即時分配扭力至所需的輪軸之上，以確保最佳行駛效率。標配最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動模式可供選擇，並可選配全新的進階ATPC全地形行進控制系統，透過偵測地形自動微調車速與煞車，最佳化車輛循跡性，使車主大幅減少駕駛負擔，從容面對各種險惡地貌。
主被動安全科技全面搭載，360 度守護行車安全
新世代Range Rover Sport車身搭載全新MLA-FLEX車體，混合金屬結構與尖端工程技術使車身剛性提升50%，並通過Euro NCAP撞擊測試，獲得5星最高安全肯定，同時搭載多項主被動防護科技，包括ABS煞車防鎖死系統、ACC主動巡航控制系統含方向盤輔助、AEB自動煞車輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、DSC循跡動態穩定控制系統、EBA緊急煞車強度輔助系統、HDC陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA車道維持輔助系統、TPMS胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣簾、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警輔助系統、乘客碰撞預警輔助，實現全方位安全防護。
陸上旗艦王者正式登台，敬邀親臨品味鑑賞
全新Range Rover Sport透過現代設計語彙重新打造更為流線、動感的絕美身形；車艙採駕駛導向設計，頂級材質鋪陳現代奢華氛圍；豐沛動力與尖端底盤科技完美結合，創造令人驚豔的全地形絕佳操駕表現。全新Range Rover Sport即日起正式上市，導入D300 Dynamic SE與P400 Dynamic SE雙車型， 2023年式建議售價分別為新台幣459萬元與471萬元起，入主即享3年或10萬公里原廠保固及6年原廠保養方案，敬邀所有喜愛英倫跑格的品味人士洽詢全台授權經銷商。