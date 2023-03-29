▲ Gogoro 攜 Zomato 外送平台及 Kotak Mahindra Prime 金融服務公司加速電動機車普及

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三家公司將為外送夥伴提供更優惠的貸款方案與電池交換服務，輕鬆選擇永續的移動方式，完成最後一哩配送。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro 的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。
Zomato 旗下擁有 30 萬名外送夥伴，是印度首屈一指的美食訂餐、配送及餐廳訂位平台，更是唯一承諾遵守國際氣候組織（The Climate Group）全球交通載具電動化倡議（EV100）的美食外送服務商，承諾 2030 年達成外送車隊完全電動化。為此，Zomato 帶頭將創新的電動化移動解決方案導入外送業，率先採用 Gogoro 電池交換系統與智慧電動機車。
Zomato 美食外送營運長 Mohit Sardana 指出：「電動機車擁有實惠、可靠且便利的電池交換能源補充模式，能夠協助外送夥伴提升配送效率、增加收入，同時能減少空氣污染。我們對於此次攜手 Gogoro 與 Kotak，感到非常高興。」
Kotak Mahindra Prime Limited 是印度第四大銀行塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank） 的車輛租賃分公司，致力為永續移動提供更便利的貸款條件，並將充分運用 Gogoro 智慧電動機車獨特的安全功能來滿足營運管理，如百分之百用戶身分驗證，車輛將很難被偷竊；以及暫時鎖定電池交換功能，有效遏止帳款拖欠。
Kotak Mahindra Prime Limited 的董事總經理暨執行長 Vyomesh Kapasi 表示：「我們很高興與 Gogoro 和 Zomato 合作，進一步推動印度電動二輪車的普及。永續交通和普惠金融更是關鍵。這是一個令人興奮的機會，讓 Zomato 的外送夥伴可以使用 Gogoro 智慧電動機車與電池交換系統。」
為滿足外送業者配送的最後一哩需求，理想的永續交通解決方案不僅需要取代燃油車輛，還需滿足特定市場與產業需求。Gogoro 平台提供最先進的電池交換系統，讓外送業者更高效地管理車隊，實現永續經營。