睽違已久的國產旅行車重現! Ford Focus Wagon ST-Line Vignale試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
福特六和這次推出的國產Focus Wagon共分為 X、ST-Line X、ST-Line Vignale三種等級，這次試駕的是頂規的ST-Line Vignale版本，在外觀上與先前試駕過的五門掀背ST-Line Vignale在B柱之前並沒有太大不同，同樣配置有Matrix LED矩陣頭燈並採用一道L型緞面銀色飾條點綴的前保桿造型，搭配高亮黑蜂巢水箱罩及18吋ST Edition多幅式旋壓輪圈，亦能凸顯出更加動感的運動化氣息，相較入門設定的X版本在外觀上就顯得樸素許多，除了少了ST-Line空力套件加持，頭燈燈源雖然也是LED光源但僅是反射式照明，日行燈也未採全包覆式設計，視覺的動感程度遠不及中階的ST-Line X更別說ST-Line Vignale版本。
不過旅行車的重點在於C柱後多一截的尾廂讓車身比例顯得更為修長，過去旅行車不太風行的原因有一部份在於設計原本就較偏四門房車取向，若再加上一截車尾感覺整個比例會過於失衡，導致視覺上的不協調因而降低消費者的購車慾，但現在許多掀背車都有考量推出旅行車版本的計畫，因此在線條勾勒上會更加均衡，4代Focus就是一款不管四門、五門、旅行車都好看的絕佳範例，消費者對於旅行車美感的提升下逐漸對其產生好感，加上空間運用並不輸傳統休旅車的優勢下，在現今SUV大行其道的市場氛圍下依舊能突破重圍受到消費者的青睞。
Focus Wagon Vignale內裝配置採用12.3吋數位儀表搭配小改款後全面升級的13.2吋中控螢幕，並將許多實體按鍵例如駕駛模式及空調功能直接整合進系統內，好處是視覺上變得更為清爽，但就是必須觸控進入選單少了操作的直覺性，相較之下入門等級的X版本仍以類比雙環儀表搭配中央4.2吋行車資訊顯示幕呈現，科技感就相對顯得老派不少，而且中控螢幕也僅維持原本的8吋規格，想感受新車的爽度還是建議至少買到中階的ST-Line X版本較為有感，若想感受質感更上一階的Sensico座椅那就非選頂規的Vignale版本不可。
在乘坐舒適度上旅行車與五門掀背並沒有太大區別，主要差異在於加長的後廂空間帶來媲美休旅車的空間運用機能及置物容積，在相同軸距車長卻多出28公分的條件下其優勢全數加注在後車廂的置物容積上，若是全員滿載仍保有635公升水準，將後座椅打平則可進一步提升至1,653公升，此數據已讓一票休旅車汗顏，這也是許多消費受限居住地停車位置卻又想要大空間的最佳折衷方案，不僅如此，這次福特六和還替旅行車款推出後廂專屬套件來迎合不同使用者的需求，例如行李廂網狀格網、防止毛小孩跳到前座的行李廂金屬隔柵、可創造出乾濕分離儲放空間的行李廂防水墊等，豐富的配備也是吸引消費者轉向考慮旅行車的原因之一。
動力部分仍以改款前的1.5升三缸EcoBoost渦輪增壓引擎擔綱，這具引擎推出至今也體驗過不少次，182匹的最大馬力及1,600 rpm便能釋放24.5公斤米的扭力峰值，輕快飽滿的加速力道很難想像它只是具小排氣量引擎，搭配不同的駕駛模式也會有截然不同的動力輸出特性，若你非熱血爸爸其實此般輸出已具備些許性能的想像空間，無論是高速公路或山路爬坡超車，多數時候都不會有想超超不過的困擾，甚至假日想放鬆小跑一下也能滿足多數人的需求。
操控表現部分底盤採用的是前麥花臣後多連桿的設定，但在小改款後懸吊設定上又更偏舒適取向一些，簡而言之就是路感不再像改款前那麼直接，多的是經處理過的路感帶來更加舒適的乘坐體感，但也不是說就放棄了性能這一塊，雖然較軟的阻尼帶來多一些的車身側傾，不過比起一些純四門房車已算硬朗不少，用較高的速度入彎依舊能輕鬆掌控車身的動態反應，不過相較五門掀背在後軸多出的重量上會帶來更明顯的慣性偏移，若以較高的車速出彎車尾的位移程度較高需要靠駕駛者修正方向盤因應，但我個人是偏好這種車尾較為活潑的設定，也能帶來更具樂趣的操駕感受。
這次四代小改款Focus的最大改變就是讓消費者能以更親民的價格體驗旅行車的魅力，在原物料高漲車價紛紛墊高的情況下，百萬元購買中型房車幾乎已成常態更別說是旅行車款，國產Focus Wagon以89.9萬的價格開出算是替市場開了個先例，即便是頂規的Vignale版本也僅售105.9萬，若你本來就打算以舊換新的方式購車，扣掉5萬元的折扣加上業務些許的空間甚至百萬內就有機會購得，這也難怪國產Focus Wagon推出至今佔了該車系一半以上的銷量，高CP值的表現也讓Focus Wagon帶起的這股旅行車風潮將持續延燒。
| Ford Focus Wagon ST-Line Vignale規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4,672/1,825/1,493
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,425
| 引擎型式
| 三缸渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 182 / 6,000
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 24.5 / 1,600-4,500
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/40 R18
| 平均油耗
| 15.4 km/l
| 售價
| 105.9萬元