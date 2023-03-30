擁有Leve 3等級、超過541公里續航力、六人座的Kia EV9正式發表

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Kia於月中時公布各界期待的EV9內外觀部分資訊，並且預告將在月底時正式發表，如今則依約正式帶來EV9規格資訊。外觀方面EV9運用Opposites United設計理念，勾勒出簡約卻充滿自信優雅的造型，同時也創造0.28風阻係數，而這也和概念車時幾乎如出一轍，由於先前已有報導所以此次不再贅述外觀，但這次發表公布了EV9尺碼為5,010mm×1,980mm×1,755mm、軸距3,100mm。
車室方面EV9配置雙12.3吋螢幕將按鍵全數整合，並於中空下方提供隱藏至飾板的觸控式按鍵，而筆直的線條設計讓座艙呈現簡約清爽的氛圍，排檔移至方向盤後撥桿式設計也進一步釋放鞍座空間。
EV9提供六人與七人座配置，而當充電時第一排和第二排座椅能夠同時傾斜讓乘客放鬆和休息，第二排座椅另更可旋轉180度，以便與第三排乘客互動，另外也可將座椅朝向車門，讓人員進出乘坐更加輕鬆便利。
配備部分EV9於特定地區實現Level 3半自動駕駛等級，另外亦配備RSPA 2遠端智慧停車輔助系統，不再只是前進後退，而是可以在自主完成停車。
再來就是大家關心的動力規格，EV9提供76.1kWh與99.8kWh兩種電池規格，其中後輪驅動配置76.1kWh電池，動力具有215hp/35.7kgm最大輸出，0～100 km/h加速8.2秒，長程版車型則是搭載99.8kWh電池，但動力略減來到201hp/35.7kgm，靜止加速到100 km/h為9.4秒，而四驅車型則擁有380hp/61.2kgm輸出，另可透過Kia Connect商店選購Boost功能，讓最大扭力提升至71.4kgm，0～100km/h加速則有5.3秒的表現。
除動力規格續航表現也是EV9另一亮點，配備19吋輪圈的長程版車型擁有超過541公里續航里程(WLTP)，而具備800 V充電系統則可15分鐘內替車輛補充239 km行駛里程。
EV9會在下半年就會進入市場，國內則是預計第四季會導入。