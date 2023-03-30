▲ GoShare 插旗日月潭與礁溪，Hotel 服務全新體驗上路

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Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「四年來，GoShare 攜手志同道合的產業夥伴推出多元跨界服務，已成為驅動企業數位創新和永續轉型的重要推手。從企業員工騎乘 GoShare 完成通勤差旅，到 GoShare 成為住宅和商辦公設、填補社區短程接駁空白，電動機車持續深入日常生活各個面向，更協助企業進一步發揮綠色影響力。很高興此次以 GoShare for Hotel 方案整合低碳交通與旅宿業 ESG 目標，並攜手致力於實踐永續願景的領導品牌 —— 雲品溫泉酒店日月潭與礁溪寒沐酒店，首波在最受旅客歡迎的日月潭與宜蘭上線，共享電動機車服務直接入駐飯店，普及永續旅遊。」
4/1 起至 10/31，GoShare for Hotel 方案將陸續於雲品溫泉酒店日月潭1、礁溪寒沐酒店2 啟動，住客將免費享受 GoShare 騎乘體驗，飽覽湖光山色美景與獨特風土人情。服務內容包括：
- 飯店專屬的 Gogoro 智慧電動機車車隊：採用 Gogoro VIVA MIX Belt 車款，以深藍色外觀現身，車身帶有 GoShare for Hotel 標示。
- 飯店專屬的 GoShare 營運範圍：住客使用 GoShare App 在飯店獨有的營運範圍內借還車輛，自由安排行程。
- 飯店專屬的服務管理平台：透過 GoShare 的管理系統，由飯店統一控管用車權限與紀錄。
凡台新 Gogoro Rewards 聯名卡用戶均可至 「Gogoro Vacation」官網登記次月希望的入住日期，每人每次最多登記 5 天。於每月指定期間刷卡消費金額達 $10,000 元（含）以上，次月中獎機率再翻十倍。活動自 3/1 開放首波登記，即迅速吸引逾萬名卡友報名；4/1 至 4/10 將開放 5 月入住登記。欲了解詳細活動辦法，請參考 Gogoro Vacation 官方網站。