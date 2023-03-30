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GoShare 插旗日月潭與礁溪，Hotel 服務全新體驗上路

▲ GoShare 插旗日月潭與礁溪，Hotel 服務全新體驗上路
▲ GoShare 插旗日月潭與礁溪，Hotel 服務全新體驗上路

2GameSome - 有車賞

GoShare 服務版圖再擴大，今（30）日宣布前進南投日月潭與宜蘭礁溪，以全新產品線 GoShare for Hotel 方案拓展觀光市場，把便利的電動機車共享體驗帶入飯店，打造有感的永續旅遊。GoShare for Hotel 首發陣容即囊括頂級五星度假飯店 —— 雲品溫泉酒店及礁溪寒沐酒店，4/1 起陸續為房客提供期間限定的的共享電動機車租借服務，大幅提升移動便利性，更輕鬆抵達周邊景點。

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在淨零轉型的全球共識下，觀光業積極投入低碳旅遊，保護自然人文資源、並兼顧旅客遊憩需求與經濟成長。伴隨疫後出遊熱潮，注重環境友善和探索在地文化的新型態旅遊更是發展趨勢。透過 GoShare 創新且完整的移動解決方案，電動機車成為輕旅行最理想的綠色交通工具，消費者在下榻的飯店即可隨時借還，盡情打卡熱門景緻；同時拓寬旅宿業者的服務內容，強化永續競爭力、帶動產業革新。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「四年來，GoShare 攜手志同道合的產業夥伴推出多元跨界服務，已成為驅動企業數位創新和永續轉型的重要推手。從企業員工騎乘 GoShare 完成通勤差旅，到 GoShare 成為住宅和商辦公設、填補社區短程接駁空白，電動機車持續深入日常生活各個面向，更協助企業進一步發揮綠色影響力。很高興此次以 GoShare for Hotel 方案整合低碳交通與旅宿業 ESG 目標，並攜手致力於實踐永續願景的領導品牌 —— 雲品溫泉酒店日月潭與礁溪寒沐酒店，首波在最受旅客歡迎的日月潭與宜蘭上線，共享電動機車服務直接入駐飯店，普及永續旅遊。」

4/1 起至 10/31，GoShare for Hotel 方案將陸續於雲品溫泉酒店日月潭1、礁溪寒沐酒店2 啟動，住客將免費享受 GoShare 騎乘體驗，飽覽湖光山色美景與獨特風土人情。服務內容包括：

  • 飯店專屬的 Gogoro 智慧電動機車車隊：採用 Gogoro VIVA MIX Belt 車款，以深藍色外觀現身，車身帶有 GoShare for Hotel 標示。
  • 飯店專屬的 GoShare 營運範圍：住客使用 GoShare App 在飯店獨有的營運範圍內借還車輛，自由安排行程。
  • 飯店專屬的服務管理平台：透過 GoShare 的管理系統，由飯店統一控管用車權限與紀錄。
此外，只要持有台新 Gogoro Rewards 聯名卡，就有機會暢享 Gogoro Vacation 五星假期，免費入住雲品溫泉酒店日月潭、礁溪寒沐酒店、高雄洲際酒店、或台北文華東方酒店，自 4/1 起連續 365 天、每天釋出一間豪華客房。

凡台新 Gogoro Rewards 聯名卡用戶均可至 「Gogoro Vacation」官網登記次月希望的入住日期，每人每次最多登記 5 天。於每月指定期間刷卡消費金額達 $10,000 元（含）以上，次月中獎機率再翻十倍。活動自 3/1 開放首波登記，即迅速吸引逾萬名卡友報名；4/1 至 4/10 將開放 5 月入住登記。欲了解詳細活動辦法，請參考 Gogoro Vacation 官方網站

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