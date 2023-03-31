如果車庫只能停一台車 — Range Rover Sport P400 Dynamic SE試駕

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是的，答案正是Range Rover Sport。
始自2005年，Range Rover Sport便以橫空出世的姿態，搶先以兼顧越野、運動與奢華的特質征戰車壇，你或許好奇，往前推個幾年，不是才有Porsche Cayenne也以同樣訴求一砲而紅？但一如前言提及的幾款甚至更加昂貴的對手，某些車，其實明顯更往公路運動性能靠攏，而另外的幾款，則把奢華無度專注得昭然若揭，瞻前顧後，從沒有誰像Range Rover Sport般全方位兼顧，而如今第三代大改款全新登場，直接破題，其不僅依舊延續車系路線，而且還更讓每個人都能開得愛不釋手。
設計
想像你第一次看見Range Rover Sport — 事實上，筆者這天還真初次見著這款令人垂涎新車的本尊。就官方照片，你或許覺得車頭與稍早一步發表的Range Rover其實幾乎一個模樣，全以平整化水平線條包覆蚌殼式引擎蓋所延伸下來的輪廓，充其量略微縮減車高與量體，但實際見著卻難免再次震懾於其雍容大度，宛如渾然天成的視覺刺激，但更具魅力的亮點則來自A柱之後三條延伸線，其中最上方的車頂以隱隱朝下的弧度收尾，帶來跑車般俐落乾脆的曲線，最下方的腰線則以更戲劇化筆觸向上驟然拉抬，創造肌肉跑車般壯碩剛健的性能聯想，至於間中的肩線雖然最是四平八穩，僅以幾近水平的角度微微上揚，但卻反倒讓整輛車起了安定和諧的視覺作用，在刻意彰顯的率性跑格之餘，確保家族越野經典的大氣格局，再連同可自動貼合鈑件的隱藏式門把以及具備動態指示方向的橫貫式尾燈組，一如前述，不僅動感、越野、奢華兼有之，就連現今最為人矚目的科技氛圍，全新Range Rover Sport照例雙手奉上。
座艙
就如同外觀的一切，座艙內，滿滿的Range Rover感自不在話下，但因極簡平直的基礎線條與頗為傾斜的中控鞍部角度，搭配Sport所強調的律動感度卻也天衣無縫，基本上，全新世代Range Rover Sport一如旗艦兄弟，初看乍見很難找出差異點，充其量方向盤盤徑更緊湊些，帶來更具駕馭風情的設定，其他像是13.7吋數位儀錶與內含Pivi Pro資訊娛樂系統的13.1吋中控螢幕甚至半苯胺頂級皮革內飾(當然，也有其他材質像是溫莎皮革或Ultrafabrics非皮革類頂級織品可選)，都是延續頂尖多功能車定位而來的種種禮讚，而諸如雙前座20向電動調整、後座電動調整座椅角度、四座加熱功能、Meridian 400W音響系統、電子後視鏡、手機無線充電、四區恆溫空調與空氣品質監測系統等，所有你想得到的好料當然一應俱全，更重要是源自英國的極致奢華情懷，成就全新Range Rover Sport依舊舒適尊榮的乘坐體驗，而工整方正的車室就算略遜於Range Rover的海闊天空，將近三米的軸距卻也依舊保有五人共乘的闊綽寬裕，順道附上高達647升的超大行李空間，三五好友壯遊對於Range Rover Sport而言照例一派輕鬆。
動態
文前已提及，對於Range Rover Sport這樣強調全方位兼顧的頂尖LSUV而言，動態反應肯定是真正決定價值的關鍵，先說了，關於越野這次試駕因時間限制暫無緣體驗，不過如果連Land Rover的越野性能都敢質疑了，竊想地表上大概也沒太多車夠格滿足你，至於其他部分，像是那種將舒適性與操控性天秤兩端拉鋸融合得天衣無縫的手法，則正是我們傾心不已的理由。
是的，由於我們試駕的是搭載3.0升直列六缸渦輪增壓汽油引擎，具備400匹與56.1公斤米輸出的Range Rover Sport P400車型，關於動力表現或是加速體感這些，單是透過5.7秒的零百加速數據應該就能清楚表達了 — 對，就是很快，而且是力拔山河的那種壯闊霸氣。但我更想分享的，在於這輛巨無霸竟能同時保有極致舒適以及卓越操控，也就是在市區爛路擁有絕佳行路表現，熨貼地表彷彿踩地毯般的甜蜜，而一旦遠離城市上了山路，底盤卻能隨即為高聳車身帶來強而有力的支撐，整輛車飛奔起來動態感受彷彿越快越緊致，真的油然而生「Sport」聯想，這方面絕對得歸功像是雙閥式氣壓避震及Adaptive Dynamic主動動態控制等多項底盤科技系統，能透過即時回饋主動調整懸吊反應，事實上，若手動設定駕駛模式時，便能體會一車多用的鮮明感受。
與此同時，Range Rover Sport既為Land Rover家族成員，iAWD智慧四輪傳動系統也絕對是其拿手好戲，因而得以最佳行駛效率為前提，透過即時分配扭力至所需的輪軸上，再配合擁有多項地形與自動模式的Terrain Response 2進階全地形反應系統，甚至可選配自動微調車速與制動以最佳化循跡的ATPC全地形行進控制系統，凡此種種，正是我們絲毫無須懷疑Range Rover Sport路外穿越能力的理由。
寫在最後
於是乎，這樣一款能將縱情駕馭、爛路穿越、優異行路、卓越設計、細膩質感、寬敞空間與奢華禮遇完全融合於一，甚至還能分配平均面面俱到的Range Rover Sport，開過後自然不住回味再三，基本上我是個傾向一車一用的奢侈主義者，可以的話，車庫應當跑車、敞篷、MPV、SUV與房車各停一台，但就在體驗完Range Rover Sport之後，這般信念卻似乎開始微微動搖，如果問我，萬一車庫只有一個車位，那麼最合乎理想的選擇是？
現在的我，樂於推薦的會是全新Range Rover Sport。