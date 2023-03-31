台北老鵝無家者隊成立！WaBay挖貝攜老天鵝娛樂參戰籃壇

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隨著P. LEAGUE＋及T1 LEAGUE兩大聯盟例行賽事皆來到中後期，各隊間的競爭也日趨白熱化。然而，台北老鵝無家者隊的出現，將對原本競爭激烈的兩大賽程「毫無影響」！由庶民組成的台北老鵝無家者隊將在爭冠道路上另闢蹊徑，不以冠軍金盃為目標，而是劍指由該隊獨創且是唯一參戰隊伍的「公益總冠軍」，更積極邀請所有被Thank you的職業球員加入企劃，一同以身為無家者為榮！
台北老鵝無家者隊專屬啦啦隊員招募活動也將於4月2日開跑，招募標準以「可愛」為第一優先，目標成立地表最萌啦啦隊。啦啦隊成員將全數由流浪貓組成，徹底貫徹「可愛即王道 」的信念，由潤鵝、寶鵝、蜜雪鵝、愛戴鵝、艾薇鵝，五位「女鵝」領軍應援，同時邀請全台所有民眾推薦身邊的潛力「喵」明星，成為「女鵝」啦啦隊的一員，一起全場全場萌系「喵」應援。
「無家者」過往大多被定義為：「因貧窮而無屋可住的一群人」，但台北老鵝無家者隊認為，無家者並不應僅限於無家可歸的人，舉凡沒有房子的你我、迷途的青少年、沒有主人的動物，甚至成為棄將的球員們，都是這個世代的無家者，因此希望能透過台北老鵝無家者這支球隊的成立，喚起群眾對於身邊「無家者」的重視。
根據衛福部統計，全台近十年來登記在冊的無家者人數為三千多人，且近兩年來因疫情的影響，流浪人數更出現明顯上升的趨勢，除了無家者問題外，台灣出生在高風險家庭的孩子數量，每年超過四萬名，而這些來自高風險家庭的孩子也有高機率行差踏錯步入歧途，這些都是台灣「無家者議題」的一環，無家者議題在台灣儼然已成一件不可忽視的急迫議題。
因此，台北老鵝無家者隊邀請在無家者議題中深耕已以久的公益組織共同參與，包含：社團法人拼圖喵生命平權推廣協會、社團法人人生百味文化建構協會、基督教更生團契桃園市私立少年之家、書屋花甲、One－Forty 社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會、友洗社創，無論人類或動物、本籍或外籍、年青到年長，都要共同為無家者議題發聲！
本次由「WaBay 挖貝」群眾集資平台與吐槽政治第一品牌「老天鵝娛樂」攜手推出的台北老鵝無家者籃球隊愚人節企劃，不僅希望呼應愚人節氣氛，更希望能透過本次企劃以及各界名人的聲援，讓更多民眾看見各式無家者們所面臨的困境，同時也透過自身努力，帶給無家者們對未來的希望！
台北老鵝無家者隊除了呼籲大眾關注無家者議題外，在社群上也發起愚人節限時企劃！只要分享「台北老鵝無家者」的社群貼文，每累積一次分享，活動結束後WaBay挖貝將捐出分享次數10倍、最高20萬的金額給本次共同參與的六間無家者議題社福團體，另外，只要在4月7日以前有捐贈款項給上述六間社福團體，完成問卷填寫後，更有機會獲得戴維斯、胡瓏貿、阿巴西親簽的「台北老鵝無家者隊」限量球衣乙件！