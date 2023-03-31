▲ 為發表做最後暖身！保時捷搶先揭露次世代 Cayenne 內裝設計

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豪華的駕駛座艙採用了 Taycan 電動跑車的元素，並首次將其應用在搭載燃油引擎的保時捷車款中。其中包括單獨豎立在儀錶台上、整合曲面螢幕、，並有著多種顯示模式的全數位儀錶板、重新設計的中控台和最新世代的方向盤。排檔桿改置於方向盤右側，為中央鞍座上採用精美黑色烤漆的空調面板創造更多空間。副駕駛座的乘客也可透過選配的乘客資訊娛樂顯示螢幕感受全新的人機互動體驗。強化的聯網功能也為新的內裝設計概念畫龍點睛。
以駕駛者為焦點，著重互動體驗的全新 Cayenne 座艙
全新的保時捷 Cayenne 的座艙將為駕駛和乘客帶來嶄新的體驗。將更加著重駕駛導向的設計與全新互動元素結合，同時也以嶄新的方式為乘客帶來駕駛體驗。儀錶板改為完全獨立、數位化且不需護罩的 12.6 吋曲面螢幕，造就纖薄並充滿現代感的外觀。根據配備等級，駕駛者可以在儀錶板上選擇多達七種顯示模式，可以將轉速錶、線上導航、夜視輔助或3D駕駛輔助系統作為主畫面，也可以選擇大幅簡化的模式和將經典的保時捷五環儀錶數位化的傳統模式。
全新保時捷駕駛者體驗設計概念的一個關鍵特色是完美平衡數位和傳統元素。所有對駕駛體驗不可或缺的操作介面都直接集中在方向盤周圍。如同所有保時捷車款，全新的車輛啟動鈕位於方向盤左側，而排檔桿現在位於方向盤右側、在儀錶板和中央顯示螢幕之間。這在中央鞍座上創造出空間給使用類比式按鍵操作的全新大型空調控制面板，以及增加更多收納空間。保時捷也在全新 Cayenne 中將重新設計過的駕駛輔助系統控制桿直接放在方向盤上。
相較於先前的車型，源自於 911 的全新多功能跑車方向盤經過重新設計後，外觀富有現代感、高質感且運動感十足。方向盤上選擇Normal、Offroad、Sport和Sport+等駕駛模式的控制旋鈕如今是標準配備，方向盤上配備新的切換按鈕，能操控儀錶板上的各種功能、顯示方式，以及選配的抬頭顯示器。
中央鞍座上全新空調控制面板採用黑色玻璃表面，確保外觀的高質感。使用者可以快速、直覺地操作空調面板。觸控和震動回饋的按鍵、機械式空調控制器以及實體音量旋鈕的結合確保操作上兼具實用性跟美感。
具備高解析度的12.3吋中央顯示螢幕為保時捷通訊管理系統（PCM）的控制中心。承襲先前設計，駕駛者可在此操作眾多的駕駛與舒適調節功能，以及標配的線上導航和多媒體功能。Cayenne 的可選配全新功能是10.9吋乘客資訊娛樂顯示螢幕。新增的觸控螢幕讓前座乘客能夠輔助駕駛者，例如操作導航或選擇多媒體功能等。特殊防窺鍍膜確保駕駛座位無法看到螢幕，因此前座乘客可在不分散駕駛者注意力的情況下在副駕螢幕上觀看影音。
奢華結合跑車的氛圍
保時捷 Cayenne 是其級距中最具備跑格的車款，從其內裝設計也能反映這個特色，以運動氛圍結合動態性能、奢華舒適與經典的 Cayenne 設計特色。保時捷全新 Cayenne 以簡約俐落、又不失銳氣的設計呈現保時捷全新的操作概念。整個儀錶板、中控台和車門內側上緣均經過重新設計，儀錶板強化的橫向視覺設計使車室空間看起來更加寬敞。線條優雅的空調出風口與經典的 Cayenne 風格垂直相互呼應。這是保時捷首次在駕駛座艙取消所有出風口的導風格柵。
擴充更全面的連接能力
保時捷全新 Cayenne擁有更提升的連接能力。標配項目包含具備無線充電與冷卻功能的智慧型手機置物區。冷卻功能可提升充電效率，使其擁有高達15瓦的充電功率。擴充的網絡服務功能提供新的互動方式，包含以Siri 語音助理操控車輛功能。此外前置物區和中控台後方各有兩個新增的 USB-C 埠，所有 USB 埠均具備快速充電功能。前方的USB 埠還可將智慧型手機連接至保時捷通訊管理系統（PCM)。在保時捷通訊管理系統上掃描 QR code即可將智慧型手機與車輛配對使用多元的連接功能，其中包括 Apple CarPlay® 和 Android Auto®，以及其他內建應用程式，如 Spotify® 和 Apple Music®。
透過全新的車載影音功能，使用者可直接利用串流平台合作廠商 Screenhits TV® 在保時捷通訊管理系統上觀看影音。車輛靜止時可以在中央螢幕上播放，而車輛行駛時則只能在乘客資訊娛樂顯示螢幕上觀看。