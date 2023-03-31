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Opel 本月推優購專案 四月底前入主享 6 萬元購車金

▲ Opel 本月推優購專案 四月底前入主享 6 萬元購車金
▲ Opel 本月推優購專案 四月底前入主享 6 萬元購車金

2GameSome - 有車賞

全民即將於四月喜迎 6,000 元現金大紅包，為回饋消費者的支持與肯定，且讓喜愛 Opel 的準車主更加輕鬆入主 Opel Mokka，即日起至四月底前下訂 Opel Mokka Elegance 車型，立即享有 6 萬元購車金讓您入主無負擔。

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外，即日起至OPEL旗艦點或臨時籌備處賞車、試乘任一車型並留下資料，即可獲得星巴克飲料券，同時加碼週週抽週週送，6萬元Mokka圓夢金等你拿。敬邀所有喜愛Opel的消費者，把握6萬元紅包大回饋，即刻到https://lihi2.cc/7DqFW 預約試乘，欲知更多優惠詳情，請洽活動官網： https://lihi2.cc/FF4fF

Opel 台灣總代理 歐吉汽車敬邀所有喜愛Opel的車迷朋友們把握絕佳機會，親臨現場體驗Opel新世代車款的獨特魅力，欲了解更多Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽Opel Taiwan  FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.Opel.tw

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台北市

OPEL經銷商泰達台北臨時籌備處

台北市中山區民權東路三段33號

02-2518-0007

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OPEL經銷商泰達新北臨時籌備處

新北市中和區景平路119號

02-8668-0387

桃園市

OPEL經銷商泰達桃園臨時籌備處

桃園市桃園區三民路一段127號

03-3380-398

台中市

OPEL駿達南台中旗艦展示暨服務中心

台中市南屯區龍富路4段269號

04-2380-3049

台南市

OPEL駿達永康旗艦展示暨服務中心

台南市永康區中華路753號

06-233-7803

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高雄市左營區大中二路60號

07-345-1257

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