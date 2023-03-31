▲ Opel 本月推優購專案 四月底前入主享 6 萬元購車金

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Opel 台灣總代理 歐吉汽車敬邀所有喜愛Opel的車迷朋友們把握絕佳機會，親臨現場體驗Opel新世代車款的獨特魅力，欲了解更多Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.Opel.tw
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