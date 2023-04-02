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杜汶澤友人住大安「酸內湖是鄉下」！他曬豪宅內部照反擊

▲杜汶澤透露住在大安區的友人曾酸內湖是鄉下，讓他忍不住曬出內湖豪宅內部裝潢照反擊。（圖／杜汶澤臉書）
▲杜汶澤透露住在大安區的友人曾酸內湖是鄉下，讓他忍不住曬出內湖豪宅內部裝潢照反擊。（圖／杜汶澤臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

來台定居3年、已取得台灣身分證的香港男星杜汶澤住在內湖，昨（1）日他在臉書抱怨住在大安區的友人曾酸：「內湖是鄉下！」讓他忍不住直呼：「人不要用地區來區分嘛，我內湖我驕傲！」並曬出豪宅內部裝潢照，網友們也紛紛留言：「我也喜歡內湖」、「內湖人簽到。」

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▲杜汶澤揭港台兩地生活差異。（圖／公視提供）
▲香港男星杜汶澤來台定居三年。（圖／公視提供）
杜汶澤昨日在臉書發文，透露自己來台灣三年搬了三個居所，三次都是台北市內湖區：「我喜歡內湖，開車十五分鐘內到101（講15分鐘感覺比較守法），Costco、大潤發和美福更是我常去的地方。」

▲來台定居的香港男星杜汶澤曬出內湖豪宅的內部裝潢照。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）
▲來台定居的香港男星杜汶澤曬出內湖豪宅的內部裝潢照。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）
杜汶澤說，某次有個來台灣時間比他長的香港人，因為住在大安區，在和其他剛到步的同鄉介紹杜汶澤住在內湖時，竟然說：「他（杜汶澤）住在鄉下！」讓杜汶澤忍不住吐槽：「XX，住大安住套房也可以說成你住大安好不好？人不要用地區來區分嘛！」

最後，他也附上內湖豪宅的內部裝潢照，只見空間寬敞，擺設也相當有質感，看起來非常氣派，「哈哈！拍謝啦！找到個安樂窩，太開心，就給我囂張一分鐘吧！我內湖我驕傲！」貼文及照片曝光後，已有2.6萬人按讚，網友們也紛紛留言力挺：「越搬越大」、「好雅致」、「漂亮的挑高」、「杜子三遷」、「Wow！Awesome！我內湖+1！ 讚啦！」、「我也喜歡內湖」、「內湖人簽到。」


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