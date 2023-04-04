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警察魅力就是汗臭味　男星噴發魅力「滿滿熱血汗味溢出」

▲李昇基（右）搭檔李熙俊演出《MOUSE窺探》，2人都飾演刑警。（圖／八大）
▲李昇基（右）搭檔李熙俊演出《MOUSE窺探》，2人都飾演刑警。（圖／八大）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓懸疑刑偵劇《MOUSE窺探》由李昇基、李熙俊主演，李熙俊形容刑警魅力就是「汗臭味」，即便是在寒冷的冬天拍攝，他笑說：「透過畫面，相信觀眾有感受到我的角色有一股滿滿的熱血汗味溢出。」連李昇基都透露，自己最想挑戰的就是刑警角色。

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▲李昇基在《MOUSE窺探》中扮演巡警。（圖／八大）
▲李昇基在《MOUSE窺探》中扮演刑警。（圖／八大）
《MOUSE窺探》故事講述社區刑警李昇基，與幼時遭遇父母被殺人魔殺害的刑警李熙俊，兩人一起面對連環殺人魔中最沒人性的「狩掠者」，最後竟發生令人意想不到、完全顛倒命運的故事。

李昇基在研讀劇本時，認為李熙俊的角色不論情感深度和難易度上，如果不是演技精湛的演員詮釋是無法勝任的，他說：「得知製作團隊告知搭檔是李熙俊時，我就覺得太棒了，如果不是他，我也沒有信心。」

李熙俊透露當初看到劇本，他要詮釋的角色難度很高，因而一度婉拒演出，沒想到聽聞「李昇基說如果李熙俊不演，他也就不演了」， 當下讓李熙俊覺得自己算什麼，他說：「李昇基居然那樣等我，心裡很感謝，就決定要接受挑戰！」

《MOUSE窺探》以「仁川女童殺人事件」為靈感，探究變態殺人魔身上特殊的DNA是否該擁有「出生權」，使得該劇未演先轟動。首集中，有段情節敘述精神病患者除了自己不能愛別人，而患有特殊DNA的人卻大言不慚表示：「結婚可以說是種族繁殖的一種。」這令李昇基印象深刻，他說：「這個對話是編劇扔出來的第一個線索，那些罪大惡極的壞人，究竟會不會反省或者被教化？」

由於《MOUSE窺探》為驚悚懸疑劇，拍攝現場籠罩沉重氛圍，只要有空檔，演員會互相開玩笑緩和情緒，李昇基還被選為帶動氛圍的靈魂人物，他笑說：「我在搞笑時，覺得熙俊哥內心一定非常糾結，因為他私下也是很有趣的人，只是為了入戲，在很多搞笑想法要浮現的時候，他只好壓抑的繼續催眠自己『我是刑警』。」《MOUSE窺探》4月5日起，平日晚間9點於八大綜合台播出。

▲李熙俊在《MOUSE窺探》中的角色，演技有一定難度。（圖／八大）
▲李熙俊在《MOUSE窺探》中的角色，詮釋上有一定的難度。（圖／八大）

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