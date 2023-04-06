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類固醇藥膏可以隨時擦？家長必看：5注意事項、兒童避免用「這款」

類固醇藥膏可以隨時擦？家長必看：5注意事項、兒童避免用「這款」
類固醇藥膏可以隨時擦？家長必看：5注意事項、兒童避免用「這款」

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類固醇的使用對大多數民眾來說是個迷思，有人聽到為之喪膽、也有人把類固醇當成仙丹，尤其類固醇藥膏非常容易購得，家長給小孩擦類固醇藥膏更是普遍。不過兒科醫師指出，類固醇藥膏擦在兒童身上會有較強的滲透力以及吸收力，因此對於兒童的使用的確是需要特別注意，盡量避免讓兒童接觸「強效」類固醇藥膏；此外她也警告，雖然使用類固醇藥膏比較不會產生全身性的副作用，但「長期使用」強效類固醇還是可能引發嚴重的副作用。

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兒科醫師洪千惠在臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道：洪千惠醫師》提到，類固醇的使用在台灣有很兩極化的現象，一方面是所謂的「類固醇恐懼症」(corticosteroid phobia)，患者或家長避之唯恐不及，尤其是在都會區，吸收較多醫療相關知識的家長就會特別害怕使用；另一方面，還是有許多人不了解類固醇的可怕，把藥膏當成萬靈丹，擅自使用了過多的類固醇，有任何皮膚問題都先抹再說。

洪千惠表示，其實類固醇藥膏在兒童肌膚的使用上，是必須格外注意的。這是因為相比於成人的肌膚，兒童肌膚角質層和表皮層較薄，因此藥物的滲透力強、吸收率高，效果好但是副作用也高，所以提醒各位家長要盡量避免讓兒童使用過於強效的類固醇藥膏。尤其在私密部位和臉部、眼周，皮膚較薄，只能使用「弱效」類固醇。

洪千惠醫師 授權提供
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使用類固醇藥膏需要注意的事項

1.      確定藥效的強度：越「強效」效果越好，但是副作用越強，停藥後症狀反彈的機率也較高；

2.      是否為複方藥：有些人家裡備用的類固醇藥膏是複方藥，覺得只要皮膚出現紅疹就隨時擦。但是複方藥常常有搭配抗生素，若經常使用會影響皮膚表面上的正常菌叢，產生抗藥性的細菌。若真的遇到皮膚感染問題，治療就比較棘手；

3.      使用的時機和期限：越強效的使用時間不能過長，因為副作用出現的機會就越高；

4.      使用量：建議以成人「食指第一指腹」為一個單位，並根據體表面積來決定使用量，實際用量可參考附圖。只要擦病灶處，不要擦正常肌膚；

5.      常見的副作用：包括皮膚萎縮變薄、色素改變（變黑或變白）、長毛、長痘痘、毛囊炎、黴菌感染、酒糟反應、微血管擴張、容易瘀青、擴張紋等等。值得注意的是，像微血管擴張、產生許多小血絲、擴張紋這一些副作用如果未適時處理，有可能會持續終身而無法消退；如果擦在眼瞼或眼睛周圍，也有可能引起青光眼與白內障。

洪千惠特別警告，雖然類固醇藥膏較不會產生全身性的副作用，但若是長期使用強效類固醇，還是要注意月亮臉、水牛肩等庫欣氏症的症狀、以及生長遲滯或腎上腺功能障礙。

本文經 洪千惠醫師 臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道：洪千惠醫師》授權報導

 

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