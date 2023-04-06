類固醇藥膏可以隨時擦？家長必看：5注意事項、兒童避免用「這款」

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洪千惠表示，其實類固醇藥膏在兒童肌膚的使用上，是必須格外注意的。這是因為相比於成人的肌膚，兒童肌膚角質層和表皮層較薄，因此藥物的滲透力強、吸收率高，效果好但是副作用也高，所以提醒各位家長要盡量避免讓兒童使用過於強效的類固醇藥膏。尤其在私密部位和臉部、眼周，皮膚較薄，只能使用「弱效」類固醇。
使用類固醇藥膏需要注意的事項
1. 確定藥效的強度：越「強效」效果越好，但是副作用越強，停藥後症狀反彈的機率也較高；
2. 是否為複方藥：有些人家裡備用的類固醇藥膏是複方藥，覺得只要皮膚出現紅疹就隨時擦。但是複方藥常常有搭配抗生素，若經常使用會影響皮膚表面上的正常菌叢，產生抗藥性的細菌。若真的遇到皮膚感染問題，治療就比較棘手；
3. 使用的時機和期限：越強效的使用時間不能過長，因為副作用出現的機會就越高；
4. 使用量：建議以成人「食指第一指腹」為一個單位，並根據體表面積來決定使用量，實際用量可參考附圖。只要擦病灶處，不要擦正常肌膚；
5. 常見的副作用：包括皮膚萎縮變薄、色素改變（變黑或變白）、長毛、長痘痘、毛囊炎、黴菌感染、酒糟反應、微血管擴張、容易瘀青、擴張紋等等。值得注意的是，像微血管擴張、產生許多小血絲、擴張紋這一些副作用如果未適時處理，有可能會持續終身而無法消退；如果擦在眼瞼或眼睛周圍，也有可能引起青光眼與白內障。
洪千惠特別警告，雖然類固醇藥膏較不會產生全身性的副作用，但若是長期使用強效類固醇，還是要注意月亮臉、水牛肩等庫欣氏症的症狀、以及生長遲滯或腎上腺功能障礙。
本文經 洪千惠醫師 臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道：洪千惠醫師》授權報導
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