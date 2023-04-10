Honda Odyssey歡迎回家，預告冬季日本開賣

響應普發 6,000 元！DFSK 穩發商用車新推【全民瘋現金】活動

▲ 響應普發 6,000 元！DFSK 穩發商用車新推【全民瘋現金】活動
▲ 響應普發 6,000 元！DFSK 穩發商用車新推【全民瘋現金】活動

2GameSome - 有車賞

為響應政府四月全民普發 6,000 元現金政策，DFSK 穩發商用車即日起隆重推出 【全民瘋現金】 超值優惠專案，廣邀來自各行各業的頭家朋友們以更輕鬆無負擔的方式入主事業夥伴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
DFSK 【全民瘋現金】 優惠專案使消費者購買 DFSK 穩發商用車時，獲贈價值新台幣 15,000 元之配件 (配件折抵以經銷商配件為主，詳細內容辦法請以各地經銷商洽詢為主)。消費購車並領牌者，再加碼贈送丙式車體險或20 萬 13 期零利率，好禮 2 選 1 超值優惠 (其中零利率專案需通過銀行審核過件)。

DFSK 穩發商用車共分為金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t 共 2 款：

金穩發 S2.5t 採用單廂車體設計，貨台長寬分別為 2,900mm x 1,540mm，最大載重為 1,342 公斤，使其擁有2.51 噸的跨級距載重。同時搭載 ABS+ESC 智慧防護系統、車門強化防撞鋼樑及加強型大樑結構，全副武裝來應對突發狀況，讓駕駛及乘客都可以安穩發達，汰舊換新最低 44.8 萬元起。

輕型商用車級距中唯一雙廂四人座配置的大穩發 S2.5t貨台長寬分別為 2,060mm x 1,540mm，最大載重達到1,270 公斤之譜，同時配備後座中央空調系統，為後排設立四個獨立出風口，使乘客能手動控制兩段式風向，作為國內 2 噸半輕型貨車市場中雙廂車款的唯一選擇，汰舊換新最低 58.8 萬元起。

兩種車型所搭載符合歐盟六期排放標準的 1.5L DVVT 雙可變汽門正時汽油引擎，具有媲美市售乘用車的精緻運轉品質，VGIS 可變岐管長度系統可改善燃燒過程，正時鍊條設計則可提供額外持久耐用度，再加上小排量省油省稅金的優勢，發揮 110PS/6,000rpm 及 14.8kgm/3,600rpm 的最大性能。

全台 DFSK 穩發商用車亦提供消費者透過電話預約的方式，安排到府賞車試乘服務，詳情請洽官方網站：https://www.dfsk.com.tw/

V6引擎、400匹馬力！Genesis GV80 Coupe量產計畫確定

台灣米其林輪胎推「搶先機換享六千金」活動！加碼再抽六千元購物金

台灣戴姆勒亞洲商車六年有成！預告 2024 引進 FUSO eCanter 電動商車

未來趨勢不可擋？Apple CarPlay正在被車廠唾棄

我是廣告 請繼續往下閱讀