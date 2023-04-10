▲ 響應普發 6,000 元！DFSK 穩發商用車新推【全民瘋現金】活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
DFSK 穩發商用車共分為金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t 共 2 款：
金穩發 S2.5t 採用單廂車體設計，貨台長寬分別為 2,900mm x 1,540mm，最大載重為 1,342 公斤，使其擁有2.51 噸的跨級距載重。同時搭載 ABS+ESC 智慧防護系統、車門強化防撞鋼樑及加強型大樑結構，全副武裝來應對突發狀況，讓駕駛及乘客都可以安穩發達，汰舊換新最低 44.8 萬元起。
輕型商用車級距中唯一雙廂四人座配置的大穩發 S2.5t貨台長寬分別為 2,060mm x 1,540mm，最大載重達到1,270 公斤之譜，同時配備後座中央空調系統，為後排設立四個獨立出風口，使乘客能手動控制兩段式風向，作為國內 2 噸半輕型貨車市場中雙廂車款的唯一選擇，汰舊換新最低 58.8 萬元起。
兩種車型所搭載符合歐盟六期排放標準的 1.5L DVVT 雙可變汽門正時汽油引擎，具有媲美市售乘用車的精緻運轉品質，VGIS 可變岐管長度系統可改善燃燒過程，正時鍊條設計則可提供額外持久耐用度，再加上小排量省油省稅金的優勢，發揮 110PS/6,000rpm 及 14.8kgm/3,600rpm 的最大性能。
全台 DFSK 穩發商用車亦提供消費者透過電話預約的方式，安排到府賞車試乘服務，詳情請洽官方網站：https://www.dfsk.com.tw/。