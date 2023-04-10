台灣戴姆勒亞洲商車六年有成！預告 2024 引進 FUSO eCanter 電動商車
台灣戴姆勒亞洲商車於 2017 年正式在台成立，以「一起運轉，深耕台灣」的品牌訴求出發，除了提供車主多樣產品外，更期望透過不同的品牌活動，包含安全駕駛營、車主交車儀式、FUSO HERO 風雲英雄榜等提供車主更多不同的體驗及服務。同時，為擴大產品線及為顧客帶來嶄新的服務體驗，台灣戴姆勒亞洲商車於 2022 年 4 月正式宣告 Mercedes-Benz Trucks納入旗下，透過FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 兩大商用車龍頭品牌整併後，中、重車的產品線更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，如長途運輸及消防救災特種車輛。
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台灣戴姆勒亞洲商車公布 2023 - 2025 年全新四大展望：
挺過 2022 年受到全球疫情影響、國際情勢動盪及原物料短缺等艱困挑戰，台灣戴姆勒亞洲商車展望2023 年台灣商用車市場深具信心，目標產品總銷售 (領牌數) 能較 2022 年成長 8% 至 10%。
- 提供顧客更多優質產品及服務：產品升級及產品即時供貨，透過產品優化及升級，提供顧客享有最優質的產品體驗經驗；同時，加入車隊管理系統，有效控管車隊及相關運輸作業，提高車主日常營運的效率及利潤；提供車主整合式售後服務套組，讓車主享有更多的售後服務及體驗。
- 引領發展永續性交通系統：旗下 FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 推出多款電動商用車，包含一般商用車、垃圾回收車等，DTAT 預告旗下首款電動車 FUSO eCanter 預計將於 2024 年第一季在台灣推出。
- 品質第一：集團成立旗下相關銷售服務小組及客服，傾聽客戶意見並逐一優化及提升產品品質，以滿足顧客各項需求，致力成為顧客最強打拼後盾。
- Mercedes-Benz Trucks 1000計畫：Mercedes-Benz Trucks 目標將於每年銷售達 1,000 台，並強化車體打造後援服務，且提供顧客採購及服務方案，規劃相關的產品教育活動，讓顧客或企業對於產品使用上更加了解及便利。