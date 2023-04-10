V6引擎、400匹馬力！Genesis GV80 Coupe量產計畫確定

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GV80 Coupe是一輛四座的休旅跑車，他的外型非常流線運動，內裝也看得出來相當強調性能，尤其在後行李箱的支架更是確保了車輛擁有更好的剛性表現，而四個獨立的座椅都採用了賽車椅設定，整輛車散發著猛獸氣息，而近日該品牌宣佈了GV80 Coupe的量產消息，其實這也是預料內的事，畢竟這輛車已經沒有像是X Speedium那類誇張的超大輪框以及不可能上路的各種配備，GV 80 Coupe概念車已經非常接近量產車樣貌，而現在問題是什麼時候以及什麼動力？
關於時間點的部分原廠尚未公布，可是根據猜測最快時間應該會是2025年，屆時還沒有到Genesis要轉型成為純電品牌的2030年，而且各地市場對於燃油車款的法規還都處於開放狀態，因此採用燃油動力將可以被大家接受，而之所以大家會猜測是燃油動力就是車頭的水箱護罩還有著開孔，而車尾也還有著排氣尾管的設計，這些都是燃油車款會出現的元素，而如果真的是燃油引擎，那麼很有可能會搭載3.5升V6渦輪增壓引擎，最大馬力可能會來到400匹之譜，並且搭載8速自排系統，傳遞至四顆輪子當中，但究竟發表時會搭載什麼動力沒人知曉，不過相信Genesis很快就會給我們更多線索與答案。