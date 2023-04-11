台灣戴姆勒執行長公布策略目標，預告 Fuso eCanter 2024年第一季上市

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Daimler Truck 於 2021 年 11 月成為獨立公司，目前於全球已超過 40 個國家擁有據點，而員工人數也擁有 100,000 位，Daimler Truck以「擴大營利」及「引領發展永續交通系統」作為主要發展目標。而台灣戴姆勒執行長朴正祐上任滿一年，對此特舉辦媒體活動同時也宣布2023～2025營運策略，其策略主要為「提供顧客更多優質產品及服務」、「引領發展永續性交通系統」、「品質第一」與「Mercedes-Benz Trucks 1000 計畫」等四大計畫。
首先Daimler Truck 2022 年銷售達 52 萬台有著14%的成長，營收也有28%漲幅達509 億歐元，稅前淨利率(調整後)更是創下紀錄新高55%的成長。
而台灣戴姆勒2023～2025年四大營運策略：
第一「提供顧客更多優質產品及服務」將針對產品升級及產品即時供貨、車隊管理系統、提供車主整合式售後服務套組等項目。
第二「引領發展永續性交通系統」計畫將Mercedes-Benz eActros 300/400與eEconic e300導入國內，另外也預告 Fuso eCanter將於2024年第一季上市。
第三「品質第一」成立品質改善小組、透過顧客調查傾聽意見、主動式服務檢查、成立車體廠技術諮詢制度、據點設施升級等。
第四「Mercedes-Benz Trucks 1000 計畫」則是市場定位策略、強化車體打造後援服務、顧客採購與服務方案與車主服務計畫。
至於今年目標台灣戴姆勒表示經濟放緩與汰舊換新補助結束等多項因素，預估國內2023年車台數為19,000輛，不過Mercedes-Benz與 Fuso仍會有8～10%的成長表現。