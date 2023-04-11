王母娘娘託夢說新年式改款Mazda 2可能會在第三季登台

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先前Mazda在活動中預告CX-60與CX-90將會在今年下半年登場，但想想總覺得許久未有新車的Mazda不可能今年只有兩台新車，因此在此大膽猜測應該還會有其它不能透露的車款。
其中推出許久且未有更新僅帶來新色的Mazda 2理應要有動作才對，在今年初日本Mazda就推出新年式改款的Mazda 2，因只是新年改款所以並未有進行大幅修改，不過在車色方面有導入Airstream Blue Metallic與Aero Grey Metallic兩種新色，另外也提供主要分為15 BD、15 Sunlit Citrus 與15 Sport/XD Sport+車型。與以往相比改款Mazda 2最大變革就是保險桿有進行修改，水箱護罩則改採類似電動車封閉設計勾勒成X型視覺效果，並搭配黑化飾條進行妝點，在搭配車色、後視鏡、車頂與輪圈等不同配色，可創造出多達198種組合。
而Mazda 2 15 Sport車型變動就沒有太過明顯，在基於原本進行水箱護罩與保險桿等進行些微調整，座艙則導入紅色鋒線來營造運動氛圍。動力部分則並未改變仍搭載1.5升Skyactiv-G 引擎。至於國內方面應該會擇一導入，在此猜測Mazda 2 15 Sport或15 Sport+車型(應會重新命名)可能性會高一點，時間點應該會選在第三季。