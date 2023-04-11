鷹眼的《舊車大改造》即將上線 大型車迷不能錯過的改裝範本

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相信很少人會知道鷹眼對於車輛情有獨鍾，不過他喜歡的並不是超級跑車，也不是經典老車，而是超大型車款，像是旅遊巴士、城市巴士、送貨卡車以及除雪機，這些都是他獨特的收藏，在他的私人停車場當中至少有50輛大型車輛進駐在內，而他喜歡購買這些大型舊車的原因就是想要賦予這些車輛全新的生命，並且透過這些改造過後的車款來做一些特別的事，像是為慈善機構募款，甚至是讓這些車直接對這些機構有實質上的幫助。
這次的紀錄片系列節目包含了四個改造項目，每一個都是獨特的改裝，而作為好萊屋一線明星，鷹眼當然也找了他的朋友來提供支持，並且為每一輛改裝車增添吸引力，雖然在整個改裝過程當中，鷹眼並沒有全程實際參與車輛的改造過程，但是影片當中的Rory Millikin同樣以有趣的方式進行改造，而在第一季的改裝當中有著一輛移動音樂館、一輛移動舞蹈室、一輛移動娛樂中心以及一輛移動的水處理中心，這些都是具有特別意義的改裝項目，而且在節目當中還將會看到像是Vanessa Hudgens、Sebastian Yatra以及美國隊長本人Anthony Mackie現身，我們已經開始期待這部影集的內容會有多麼精彩了。