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鷹眼的《舊車大改造》即將上線 大型車迷不能錯過的改裝範本

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

大家對於Jeremy Renner的印象通常都停留在漫威系列電影當中的「鷹眼」一角，強大的射箭能力讓他即便沒有超能力，也可以跟反派角色一決高下，而現在他所主持的紀錄片節目《Rennervations》舊車大改造即將上線，這不是一個關於小型乘用車的紀錄片，而一切的車輛都是超大型的遊覽車、卡車以及你意想不到的大型車款。

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飾演鷹眼角色爆紅的Jeremy Renner相當喜愛大型車款，現在全新的紀錄片節目《Rennervations》舊車大改造即將上線。
飾演鷹眼角色爆紅的Jeremy Renner相當喜愛大型車款，現在全新的紀錄片節目《Rennervations》舊車大改造即將上線。
相信很少人會知道鷹眼對於車輛情有獨鍾，不過他喜歡的並不是超級跑車，也不是經典老車，而是超大型車款，像是旅遊巴士、城市巴士、送貨卡車以及除雪機，這些都是他獨特的收藏，在他的私人停車場當中至少有50輛大型車輛進駐在內，而他喜歡購買這些大型舊車的原因就是想要賦予這些車輛全新的生命，並且透過這些改造過後的車款來做一些特別的事，像是為慈善機構募款，甚至是讓這些車直接對這些機構有實質上的幫助。

在紀錄片當中也邀請到不少好萊屋明星加持，為整部紀錄片增添吸引力。
在紀錄片當中也邀請到不少好萊屋明星加持，為整部紀錄片增添吸引力。
這次的紀錄片系列節目包含了四個改造項目，每一個都是獨特的改裝，而作為好萊屋一線明星，鷹眼當然也找了他的朋友來提供支持，並且為每一輛改裝車增添吸引力，雖然在整個改裝過程當中，鷹眼並沒有全程實際參與車輛的改造過程，但是影片當中的Rory Millikin同樣以有趣的方式進行改造，而在第一季的改裝當中有著一輛移動音樂館、一輛移動舞蹈室、一輛移動娛樂中心以及一輛移動的水處理中心，這些都是具有特別意義的改裝項目，而且在節目當中還將會看到像是Vanessa Hudgens、Sebastian Yatra以及美國隊長本人Anthony Mackie現身，我們已經開始期待這部影集的內容會有多麼精彩了。

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