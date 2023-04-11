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第二款Opel下週現身，中型SUV級距Grandland將於4/18正式登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

自去年Opel重返台灣市場，並以Mokka搶攻現正火熱的CUV級距後，眾車迷接著引頸企盼的，莫過於第二款休旅產品Grandland的到來，而今總算迎來最新消息，Opel Grandland將於4月18日正式登場，越發白熱化的中型進口SUV市場即將再起戰雲。

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自PSA時期便與Peugeot擁有深厚關聯，現同為Stellantis集團成員的Opel，即將引進台灣市場的第二款產品Grandland自與3008擁有相近血統，在4,477mm x 1,856mm x 1,609mm身形以及2,675mm軸距前提下，透過Opel獨有宛如潛水面鏡般的車頭造型佈局以及方圓之間的線條勾勒手法，帶來更加濃烈的德意志剛毅風範，而更形洗練的座艙規劃則帶來沈穩內斂的視覺感受，整體呈現風格彷彿介於Peugeot 3008與Volkswagen Tiguan之間，企圖滿足喜好與眾不同消費族群的需求。

不同於3008的積極與Tiguan的方正，Opel Grandland則以紮實動感風格取勝。
不同於3008的積極與Tiguan的方正，Opel Grandland則以紮實動感風格取勝。
座艙設計相當洗鍊，以簡約線條帶出冷冽科技氛圍。
座艙設計相當洗鍊，以簡約線條帶出冷冽科技氛圍。
而依目前所知送測資訊，即將發表的Opel Grandland確定具備可輸出130匹 / 23.5公斤米峰值動能的1.2升直列三缸渦輪增壓動力車型，至於國外販售的1.6升直列四缸渦輪增壓以及1.6 PHEV插電式複合動力是否同步引進則須待發表會後方能知悉，若以1.2升渦輪增壓搭配8速自排車型推估，推估價格應在140~150萬元附近，直接面對的競爭者除前述德法對手外，還包括來自捷克的Skoda Karoq，還有來自日本的Mazda CX-5、Subaru Forester甚至殺遍四方的Toyota RAV4。

1.6 PHEV插電式複合動力車款是否引進目前仍不得而知。
1.6 PHEV插電式複合動力車款是否引進目前仍不得而知。
Opel即將以重返台灣市場的第二款產品Grandland叫戰中型SUV級距。
Opel即將以重返台灣市場的第二款產品Grandland叫戰中型SUV級距。

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