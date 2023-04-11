▲ 建議售價 845 萬起！Range Rover SV 短 / 長軸車型正式在台上市

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針對極致尊榮的追求，原廠亦提供多項尊榮選配項目可供選擇，SV Serenity 與 SV Intrepid 兩項外觀內裝選配套件提供獨到品味的主題式設計；具備永續精神的全新 Ultrafabrics 頂級非皮質面料創造比擬真皮的觸感與更為耐用的特性；SV Signature Suite 四座旗艦套件配置極致尊榮的行政後座空間，電動摺疊桌收納於中央固定式扶手之中，需要時一鍵優雅升起；後座冷藏室可典藏香醇，隨時與同行賓客共享品味人生。
搭載全新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出，Dynamic Launch 模式下 0-100 km/h 加速僅需 4.6 秒，最高極速可達 261 km/h。整合式底盤控制系統結合全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統，主動式 48V 電子側傾控制單元可將高達 1,400 Nm 的扭力輸出至防傾桿，優化車輛行駛時的舒適及穩定性；後軸採用 Land Rover 第一組五連桿結構同時具備後輪轉向功能，最大轉向可達到 7.3 度，在標準軸距的車型上創造僅 5.69m 的迴轉半徑（長軸距為 5.98m），創造更為優異的操控性。針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇，使車主從容面對各種險惡地貌。
New Range Rover SV 全新的 MLA-FLEX 車體使車身剛性提升 50%，獲得 Euro NCAP 五星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技，包括ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動巡航控制系統含方向盤輔助、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 系統、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警附註系統、乘客碰撞預警輔助，全方位守護行車安全。
|New Range Rover SV
|車型
|2023 年式建議售價
|New Range Rover P530 SV SWB
|845 萬元
|New Range Rover P530 SV LWB
|945 萬元