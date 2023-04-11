傾心淬鍊極致奢華，Range Rover SV 845萬元起正式上市

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層峰品味重新定義現代移動全新標竿
由 SVO 特殊車輛部門傾心淬鍊，基於 New Range Rover 完美詮釋極致奢華。New Range Rover SV 車身外觀搭載 SV 專屬套件，前保桿採用橫向水平鍍鉻飾條呈現大器凜然之姿。車尾所鑲嵌 SV 的徽飾與車室內中央控制介面旋鈕、排檔桿皆以亮白色陶瓷製成；車室內頂篷採用皮革包覆，專屬的 SV 發光字樣金屬門檻尊榮迎賓，透過細節之處呈現豪奢氛圍。駕駛控制介面由 13.7 吋全數位儀表與 13.1 吋懸浮式曲面觸控螢幕組成，搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統智慧整合多項控制功能，提供清晰直覺的操控介面。全車座椅採半苯胺頂級皮革包覆並皆具備通風、加熱、記憶與熱石按摩等舒適功能；雙前座具備 22 向電動調整，後排搭載進階舒適行政總裁後席，可透過電動中央扶手內的 8 吋智慧座椅裝置進行包括座椅獨立調整、腿靠與車艙照明等舒適功能控制。結合頂級 Meridian Signature Surround 旗艦級數位化環繞音響系統，具備頭枕喇叭與主動式道路降噪功能，營造極致奢華的舒適乘坐體驗。
針對極致尊榮的追求，原廠亦提供多項尊榮選配項目可供選擇，SV Serenity 與 SV Intrepid 兩項外觀內裝選配套件提供獨到品味的主題式設計；具備永續精神的全新 Ultrafabrics 頂級非皮質面料創造比擬真皮的觸感與更為耐用的特性；SV Signature Suite 四座旗艦套件配置極致尊榮的行政後座空間，電動摺疊桌收納於中央固定式扶手之中，需要時一鍵優雅升起；後座冷藏室可典藏香醇，隨時與同行賓客共享品味人生。
旗艦動力全新搭載，打造尊榮駕馭體驗
搭載全新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓引擎，具備 530PS 與 750Nm 最大動力輸出，Dynamic Launch 模式下 0-100 km/h 加速僅需 4.6 秒，最高極速可達 261 km/h。整合式底盤控制系統結合全新的雙閥式單筒氣壓避震與 Dynamic Response Pro 動態反應系統，主動式 48V 電子側傾控制單元可將高達 1,400 Nm 的扭力輸出至防傾桿，優化車輛行駛時的舒適及穩定性；後軸採用 Land Rover 第一組五連桿結構同時具備後輪轉向功能，最大轉向可達到 7.3 度，在標準軸距的車型上創造僅 5.69m 的迴轉半徑（長軸距為 5.98m），創造更為優異的操控性。針對全地形穿越能力，搭載最新 Terrain Response 2 進階全地形反應系統，提供多項地形與自動行車模式可供選擇，使車主從容面對各種險惡地貌。
主被動安全科技全面搭載，360度守護行車安全
New Range Rover SV 全新的 MLA-FLEX 車體使車身剛性提升 50%，獲得 Euro NCAP 五星最高安全肯定；搭載多項主被動防護科技，包括ABS 煞車防鎖死系統、ACC 主動巡航控制系統含方向盤輔助、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、EBA 緊急煞車強度輔助系統、HDC 陡坡緩降控制系統與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、雙前座正面與側面氣囊、車側全尺寸氣囊、後座 ISOFIX 系統、駕駛注意力監控與反應系統、後方車流警示與後部碰撞預警附註系統、乘客碰撞預警輔助，全方位守護行車安全。
正式上市，敬邀層峰品味人士親臨鑑賞
由 Jaguar Land Rover SVO 特殊車輛部門匠心雕琢最新巨作，New Range Rover SV 透過專屬套件重塑旗艦休旅王者的不凡氣勢；車室空間內頂級材質堆疊奢華質感，行政級車艙配置與多項奢華選配套件只為滿足層峰人士對於極致奢華的更多想像；最新旗艦動力 4.4L V8 雙渦輪增壓汽油引擎與尖端底盤科技完美結合，創造前所未有的舒適駕乘體驗。New Range Rover SV 於今（11）日正式上市，導入 P530 SV SWB 標準軸與 P530 SV LWB 長軸雙車型，2023 年式建議售價為新台幣 845 萬元起，敬邀層峰人士親臨全台授權經銷商鑑賞洽詢。
| New Range Rover SV
| 車型
| 2023 年式建議售價
| New Range Rover P530 SV SWB
| 845 萬元
| New Range Rover P530 SV LWB
| 945 萬元
| Jaguar Land Rover 全台授權經銷商
| 九和台北
| (02) 2651-3958
| 台北市南港區南港路三段 104 號
| 瑋信台北
| (02) 2591-6805
| 台北市士林區中正路 418 號
| 九和新北
| (02) 2277-1338
| 新北市新莊區中正路 60 號
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| 桃園市桃園區文中路 658 號
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| (03) 550-5500
| 新竹縣竹北市光明六路東一段206號
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| (04) 2385-3456
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| (04) 2247-3025
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