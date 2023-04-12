【試駕】七人座休旅就該如Mazda CX-9 25T AWD Signature SE般

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想要5+2七人座休旅車空間寬敞，又要座艙質感出眾，配備與安全也不能缺少，動力還必須隨傳隨到讓人滿意，最好外型更有迷人討喜設計，看似貪心且無理的需求，但沒想到Mazda CX-9 25T AWD Signature SE竟全都辦到了。
會選購休旅車和5+2配置無非就是看重空間，這部分CX-9 25T AWD Signature SE有著5,075mm車長與2,930mm軸距設定，在充裕的空間下第二排座椅擁有前後可移動設計，如此一來不僅能享受寬敞的乘坐空間，就連第三排成人也能輕鬆乘坐並同時享有充裕舒適的環境，當然在此環境下長途乘坐也不成問題。
除在空間讓人滿足CX-9 25T AWD Signature SE於座艙亦有著媲美豪華品牌的質感，首先座椅採Nappa真皮包覆與菱格紋設計，於視覺或實際乘坐都給予絕佳感受。而車室方面簡約線條勾勒下用大量軟質飾板與皮革鋪陳創造細膩精緻質感，搭配格紋鋁質飾板與實木飾板妝點，更營造出溫潤且富含豪華氛圍，讓每次乘坐都是場豪華饗宴。
承如一開始所提出的條件，消費者對於配備也是相當要求，其中駕駛最常使用的中控系統，CX-9雖僅9吋螢幕且無華麗介面，但直覺的操作邏輯與控制旋鈕加上支援無線Apple CarPlay與Android Auto，其實已能滿足用車一切所需。除此之外無線充電、無線Apple CarPlay、MRCC全速域主動車距控制巡航、LAS車道偏移防止、SCBS進階前行煞車輔助等時下主流配備也都具備。
雖然部分消費者不會在意動力，但Mazda為了讓滿載七人仍保有充沛動能，因而替CX-9 25T AWD Signature SE配置2.5升渦輪引擎，在230hp/42.8kgm最大動力驅動下，無須刻意切至Sport模式即能給予飽滿順暢的加速反應，輕盈的過程讓人完全察覺不到這是一輛擁有近2噸的車重。另外在四輪驅動、車輛動態管理系統與進階版G力導引控制技術輔助下，只要不用不合常理的速度，CX-9 25T AWD Signature SE於彎中則有柔滑流暢從容自若的表現。
相較於六人座CX-9客群更喜愛七人座車型，而此次試駕的CX-9 25T AWD Signature SE除七人配置滿足載人需求，超過5米的車長、2,930mm軸距、Nappa真皮座椅、實木飾板、無線Apple CarPlay、無線充電、MRCC全速域主動車距控制巡航與230hp馬力輸出等各方面，都滿足消費者對於七座休旅車的期望。