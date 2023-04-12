史上最強M Car來襲 BMW XM Label Red擁有738匹動力

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現在這輛XM Label Red正式成為了有史以來最強大的M Car，除了引擎搭載了4.4升V8雙渦輪增壓系統之外，加上電動馬達的輔助下，738匹最大馬力以及102公斤米的峰值扭力令人印象深刻，這比一般版本的XM還要多了94匹/10.2公斤米，同時也取到了去年發表的M5 CS最強M Car的地位，雖然兩者都是搭載同一顆引擎，但在M5 CS身上僅有627匹最大馬力，在XM Label Red的引擎輸出部分只有577匹，透過電動馬達輔助讓車輛更為強大，這具與八速自排變速相結合的電動馬達擁有194匹/28.6公斤米的輸出表現。
不過雖然馬力最大，但加速表現並不是最強的，百公里加速3.8秒有點弱掉，因為M5 CS只需要2.9秒就可以完成，當然這跟車重還是有些關係，一般版本的XM就重達2.7噸，Label Red應該也不會輕到哪裡去，而特別的是這是輛PHEV插電式油電複合動力車款，因此在車輛底部還有著19.2kWh的電池組，這讓XM Label Red可以純電行駛約50公里，但車輛並沒辦法支援快充，在7.4kW的充電功率下，需要3.25小時才可以充飽。
車輛搭載了主動M Suspension Professional懸吊系統，將擁有電子控制阻尼以及主動抑制側傾功能，讓車輛在轉彎的時候可以非常穩定，而要把這龐然大物給迅速停下，搭配上前對六活塞的卡鉗，同時還有兩段回充力道的控制系統，讓車主可以自由搭配。車上也搭載了M xDrive四驅系統，在後軸上有一個電子控制的差速器，這款M Sport差速器可以在左右輪之間進行扭矩分配，確保彎道時車輛的順暢性，而外觀上除了部分紅色烤漆的妝點之外，還有著可選配的23吋輪圈，並且採用消光黑配置，彰顯獨特色彩，這輛車也將會限量500台而已，如果想要購買的民眾手腳可要快一點，因為這個數量應該很快就會銷售一空了。