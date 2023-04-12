崑山科大空設系3作品入圍紅點設計概念獎獲國際肯定

德國紅點設計獎是當今全球規模最大、最有影響力的國際性設計競賽之一，其中「紅點設計概念獎」被公認是全球設計獎中的頂級獎項，每年共有近5000件作品參賽。崑山科大空間設計系今年，共有3項作品獲得入圍肯定。
記者張振興/台南報導
崑山科大持續提供豐沛資源協助學生參賽，繼2022年畢業生林浚宏與吳明娟之作品「生性展場–媒體之外」，於全球3600件優質作品中脫穎而出，榮獲紅點設計概念獎，今年透過校內遴選，挑出4組優秀作品全額補助初賽並獲入圍3項肯定，包括由空設系張郁靂主任所指導的越南籍學生阮金玉，其作品「Children Village」以竹、紅磚等當地的永續材料，為弱勢兒童設計了翻轉教育學校，令人印象深刻。
老師潘大謙指導學生謝裕玲的作品「沒於城市的孤島」，以空間劇本為手法，將現代人的孤寂轉化為一場具想像力的空間對話；而老師張博碩指導學生賴泠珊以作品「裡弄人生–府城常民生活展場」入圍，將海安商街生活圈的煙火氣再次重現。這些作品不同於過去學生傳統的空間設計議題，展現出獨特的設計觀點及敏感度，空設系全體師生也十分期待能再登上國際得獎舞台，並以此目標堅持不懈奮力耕耘。
張郁靂主任表示，崑大近年來持續補助學生參加德國紅點設計概念獎，入圍作品至今已達49件，在2020年公佈的「紅點設計概念排名」中，更榮獲亞太區14名，亦是全國唯一入榜的私校，成績斐然，累積多年國際設計競賽的經驗及成績，也肯定該系多元獨特的設計教育讓學生的實力被國內外看見，為新世代空間設計人才增加競爭力。