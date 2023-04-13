▲ 新世代 Ford Ranger 135 萬起正式開放接單！

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The All-New Ford Ranger輪距寬度較上一代車型增加60mm，前輪更往前移動50mm同時使前懸縮短，進一步提升了車輛越野能力及車輛穩定性，並同步增加整體置物平台的寬度。其具備30˚進入角／21˚穿越角／25.6˚離去角，以及800mm最大涉水深度的優異越野能力基礎，同時受惠於XLT所配備的Part Time 4WD（高速二驅2H／高速四驅4H／低速四驅4L），以及Wildtrak車型配備的Advanced 4WD（新增智慧四輪驅動4A）及電子式後軸差速器鎖定等技術，讓The All-New Ford Ranger可因應道路狀況提供最佳化的四輪循跡性，並在沙地或濕滑路面等惡劣路況帶來優異的脫困能力，引領車主探詢生活未知的精彩。
The All-New Ford Ranger承繼過往出色的貨斗載物空間優勢，並且創造超大多元空間收納機能。除高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、車斗綑綁繩固定桿等便利設計外，XLT車型配置箱頂／尾門保護飾條、置物箱快拆蓋；Wildtrak車型配置專屬的鋁合金固定桿、曜石黑防滾籠、可調式車斗滑軌、Zone Lighting區域照明系統等，不僅實現強大的載運能力，更可因應消費者不同裝載需求，靈活裝載商用貨品、家用物品、露營用具等多元型態物件，也增進應用便利性，進一步提供靈活的空間應用情境。
在正宗美式皮卡設計下，The All-New Ford Ranger致敬品牌經典車款F-150諸多外觀元素，勾勒出更為鮮明的硬悍皮卡樣貌。全新世代Ranger不僅身型略微放大，同時透過全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型尾燈組等全新設計，展現出更具科技感的外觀身型。與此同時，The All-New Ford Ranger頗具辨識度的美式貨斗造型，除可見全新C字型LED煞車燈及尾門側踏板外，搭配Wildtrak車型獨佔的運動車頂架、曜石黑防滾籠等設計，使The All-New Ford Ranger展現視覺張力與實用機能兼具的全新造型。
The All-New Ford Ranger跳脫傳統皮卡商用車的設計框架，帶來更具科技氣息的數位化科技座艙。具客製化機能的8吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，帶來清晰簡潔的視覺介面。中控台則是可見Ford全新開發的SYNC®4A娛樂通訊整合系統打造出色的人因介面，讓各式車輛常用功能在操作上更為直覺。除了一般螢幕觸控及按鈕、旋鈕控制外，SYNC®4A娛樂通訊整合系統更提供了對話式聲控系統、無線Apple CarPlay®／Android AutoTM、以及線上車主手冊等多項便利機能，帶給消費者便捷的科技使用氛圍。
The All-New Ford Ranger配置握感紮實的全新三幅式皮質多功能方向盤，全新設計的中央鞍部，同步整合無線充電板、電子式旋鈕加力箱、 E-Shifter電子式排檔系統（Wildtrak車型專屬）、電子手煞車含Auto Hold等不同配備，搭配隱藏式置杯架、副駕駛隱藏式上掀式置物箱 ( Wildtrak車型專屬 ) 等多處收納巧思，呈現多元應用機能的車室空間。
車型
預訂售價
XLT
135萬
Wildtrak
158萬