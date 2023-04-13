布拉瑞揚兩廳院打造電幻舞蹈派對　《我．我們》回望自身「排灣」

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結合舞蹈、音樂、視覺3個完全異質的元素，讓共創過程中多了許多不確定性，布拉瑞揚提到，「《我・我們》最大的突破就是利用不同材料，甚至加入LED燈束這種新的語彙，把每一個我，結合成為我們」，工作方式更有別過去，是以磊勒丹的圖像為基底，帶著舞者去想像，再加入阿爆的音樂，從中不斷重整、找連結、再梳理。
他說，「他們兩個都很有才華，我也不會特別設限，所以是一個很有機的創作過程。」關於受邀參與作品的心情，阿爆分享，「很興奮！其實我們私下聊天時已經聽布拉老師講了很多次，他也會有意無意釋放想找我和磊勒丹一起做的訊息，所以有點像是我們早就在等布拉老師什麼時候CUE我們集合。」
《我．我們》的創作核心，是由排灣族語中象徵生命中年輕、中年、老年3個階段的詞語─「手pulima」、「腦puqulu」、「心puvarung」出發，在這個框架中延伸出3部曲。「pulima」在排灣族語中代表勇敢無畏的年輕世代，布拉瑞揚表示，觀眾一進到劇院，就能聽到電子音樂振動耳膜，熱血沸騰的感受會沒有轉彎地直直往心臟衝，觀眾將在舞台上看見年輕舞者躁動的肢體，在LED光束、影像圖繪等視覺裝置建構的初生宇宙，以及誘使舞者匯聚再釋放無限動能的電子樂中，如漣漪相互碰撞、覆蓋及融合的過程。
有別過往舞作的樸實簡單，布拉瑞揚點出，「最大的挑戰莫過於我們的服裝設計，刻意讓觀眾無法辨識舞者面容，在統一服裝之下的我們，還能不能看見舞者的差異跟獨特的自我？對舞者來說，身體不再單單只是勞動，而是跟著不熟悉的律動，經過很多的計算與配合，在限制中展現最大的自由。」
布拉瑞揚說，《我．我們》第一部曲雖然起於排灣，但最終談的，其實是人類與世界本身，希望挖掘出每一位創作者與舞者生命經驗裡，交疊或相異之處，讓觀眾在匯聚的群體「我們tiamen」中，也能看見「我tiaen」的獨特，進而在舞作中找到和自己的共鳴之處。
經過台中國家歌劇院的首演，布拉瑞揚認為《我・我們》第一部曲最好觀賞的方式，應該是歸零，不用帶脈絡，也無需跟過往作品比較。他笑說，「帶著3場演出與調整的經驗，台北場應該更能放膽一搏吧！」並期待觀眾進了劇場，能感受到舞團的第9號作品，依然不忘初心更帶著滿滿誠意。
由國家兩廳院主辦布拉瑞揚舞團《我．我們》第一部曲，將於4月14日至4月16日在國家戲劇院震撼登場，更多訊息詳見網站。