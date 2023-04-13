皇冠不是只有一頂！Toyota發表Crown Sport、Sedan、Estate規格數據

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還記得去年中的時候Toyota將Crown從僅在日本國內販售的高級轎車，搖身一變成為了一個擁有四大車型的車系，Crossover只是第一彈，現在原廠接續公布了Sport、Sedan、Estate車型的尺碼，前兩輛車將會在今年的秋天與大家見面，而Estate車型則要等到2024年才會出現，除了Sedan車型之外，Sport與Estate車款與Crossover車型一樣採用TNGA GA-K平台打造，因此動力系統預計將會採用相同的配置，而Sedan則是使用了GA-L底盤平台，這與Lexus LS的底盤相同，因此可能會採用3.5升V6引擎，搭配油電系統則是有著359匹的最大馬力，表現相當突出。
在車身尺碼部分，Sport車長4,710mm、寬1,880mm、高1,560mm；Estate車長4,930mm、寬1,880mm、高1,620mm；Sedan車長5,030mm、寬1,890mm、高1,470mm，三輛車的尺碼不盡相同，Sedan是唯一突破5米大關的車輛，相信車室空間表現也會更好，而從曝光的影片當中也可以看得出來每輛車的定位不盡相同，雖然儀表台到中船的設計大同小異，不過Sport擁有運動化的紅色縫線以及包覆性十足的座椅，而Estate則是展現了良好的後廂空間表現，Sedan則是有著最多過往高級Crown的影子，大面積的真皮材質鋪陳，加上質感極佳的飾板搭配，讓整輛車充滿了高級感受，而Crown全車系幾乎可以符合所有消費者的用車需求，相信會為原廠打開原本介於Toyota以及Lexus這之間的客群，帶來更好的銷售表現。