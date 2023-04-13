法系美獅抵台眾人搶拍，Peugeot 408提供Allure與GT兩車型，正式售價預估140萬元內

我是廣告 請繼續往下閱讀
Peugeot新成員408於2022年登場時就吸引眾人目光與版面，不同於掀背、房車與休旅，408則是將上述元素揉合的新物種，你以為會四不像，但Peugeot就是擅於設計，以極為傾斜的A柱與D柱角度和如獅子身形般折線，企圖凸顯強烈運動化特質，再協同家族風格明確的設計與銳利燈組神情，讓408動靜皆呈現迷人奪目風采。而在車型規劃方面國內將提供Allure與GT兩種車型，除配備差異外，外觀於水箱護罩、燈組與銘牌等也有明顯不同。
既然是全新物種座艙當然也是全新設計，全新i-Cockpit佈局讓座艙更近乎科幻，不僅如此更直覺且支援中文化的10吋中控螢幕與裸視3D儀表，也帶來淺顯易懂與便利的操作感受。
除滿載和充滿科技的配備，408車身長寬高各為4,690mmx1,859mmx1,480mm，雖然外型有著扁斜的運動輪廓，但車室卻創造出寬敞且富餘裕的環境，按原廠數據，後座成人甚至與前座椅背有闊達188mm的膝部空間，而行李廂在一般狀態下即有536升容積，一旦將後座椅背倒平，更可提升至最大1,611升之譜。
動力部分，寶嘉聯合初期引進的408是搭載1.2升PureTech三缸渦輪引擎搭配八速自排車型，具備130hp最大馬力與23.4kgm最大扭力。而正式售價部分預估Allure車型有望壓在140萬元內，而GT車型則會落在150至160萬元。