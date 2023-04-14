《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》x《鬥智俱樂部》問答挑戰賽開跑
手機遊戲《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》全台累積下載超過1200萬次，擁有豐富的遊戲內容和上百名充滿魅力的可愛餅乾，4月14日與問答遊戲《鬥智俱樂部》合作，在LINE上推出「跑跑薑餅人問答挑戰賽」，挖掘出《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》許多有趣的設定。只要加入《鬥智俱樂部》官方LINE帳號即可參賽挑戰薑餅人的知識問答，獲得抽LINE POINT、薑餅人虛寶與限量週邊機會，答越多題越多中獎機會。問答活動分兩回合進行，第一回合時間4月14日到4月20日，第二回合4月21日到4月27日。每次答題的分數會累積計到活動排行榜，每回合排行榜第一名的薑餅人知識王，可得到柯達相機一台。
活動準備了上百題的題目，從直覺可回答的常識入門題，到只有厲害的跑跑薑餅人玩家才能答對的遊戲知識題，無論是想無壓力趣味答題，還是想證明自己對《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》的實力，都能在本次問答挑戰賽中獲得滿足。邀請朋友一起玩，還可額外獲得遊玩次數，邀請越多朋友，獲得大獎的機會越高。
不只玩問答遊戲可參加抽獎，遊戲官方粉絲團舉辦加碼活動，只要在活動貼文下留言《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》的代表角色叫什麼名字？答對即可參加抽獎活動，有機會獲得絕版周邊叢林戰士餅乾抱枕。