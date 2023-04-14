目擊全新Toyota Prius PHEV台北趴趴走，傳接單價129.9萬元起4/25正式發表

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對比眾多車迷追逐的GR Yaris、GR86或Supra之類的性能車，於我個人而言若要選一款最具代表性的Toyota，Prius或許才是最具原創話題的產品，而來到第五代大改款Prius，研發團隊以更具魅力的流線造型雕琢出兼具動感與前衛意象的視覺感受，其成熟的筆觸輪廓，更讓新車擁有對手難以企及的高度，而這也正是第五代大改款Prius之所以吸引目光追逐的理由。
當然，既然身為Toyota新能源車的元祖級車系，優異的效能與性能同樣是Prius引人入勝的原因，大改款Prius不僅改採擁有148匹最大馬力的全新2.0升Dynamic Force自然進氣汽油引擎，同時加添容量更大的13.6kWh鋰離子電池(原本為8.8kWh)以推動擁有160匹峰值馬力的前軸馬達，如此一來綜效具備223匹最大馬力，0-100km/h加速僅需6.7秒便可完成，單是純電行駛里程就有機會高達105km距離，平均油耗更是強到驚死人不償命的139km/L(旗艦版)！
就這麼剛好，在朋友傳來無偽裝目擊照片的同時，經銷商端也傳出已有接單價流出，即將發表的大改款Toyota Prius PHEV預計將有雙車型供消費者選擇，較入門的是129.9萬元旗艦版，高階設定的則為142.5萬元鉑金版，兩車型皆配置雙前座加熱通風電動座椅與電動尾門，而高階版本更多出19吋胎圈(入門為17吋)、360度環景、盲點偵測與高階中控主機，至於屆時發表是否還有變動，正式售價又有沒調整的可能性，就請再多給點耐心，期待4月25日發表日出爐的後續報導囉。
更詳盡的大改款Toyota Prius PHEV報導看這裡