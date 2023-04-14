400匹電動車不用百萬台幣 中國極氪Zeekr X正式發表

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Zeekr X加入了品牌的電動車家族當中，基於吉利汽車集團的SEA架構打造，這款小型跨界休旅的車長為4,450mm、寬1,836mm、高1,572mm，軸距則為2,750mm，基本上就是一輛年輕人最喜愛的小型都會用車，用以加高呈現出跨界休旅風貌，高科技的設計語彙相當令人喜愛，尤其是車門上並沒有傳統車門把手的設計，而且也沒有窗框，在後照鏡也採用了無邊匡設計，中國稱這樣的三無風格非常前衛有型。
而在性能表現部分是這次大家關注的重點，入門車型採用的是後輪驅動設定，在後軸安裝了一具電動馬達，擁有268匹的最大馬力，百公里加速只需要5.8秒就完成，而如果是高階版本的車款則在前後軸都各有一具電動馬達，雙馬達讓綜效馬力來到422匹，扭力峰值也來到55.4公斤米，這也讓百公里加速進步到3.7秒，而不管是入門還是高階車款都採用66kWh的全新NMC電池，這讓車輛的行駛里程分別擁有512公里（雙馬達）以及560公里（單馬達）的表現，不過這是基於CLTC的規範進行計算，實際里程還有待考驗。
在車款售價部分單馬達車款價格為189,800人民幣，折合台幣約84.4萬元，而如果是雙馬達車型也不會太貴，只需要209,800人民幣，折合台幣約93.3萬元，相當超值，目前預計車輛將會在6月開始於中國市場交付，並且很可能在今年就會於歐洲市場推出，相信這個價格應該會讓許多人感到心動。