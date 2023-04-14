經濟部能源局 2023 年 2 月份油耗暨電動車能耗測試出爐

400匹電動車不用百萬台幣 中國極氪Zeekr X正式發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

中國吉利汽車集團旗下有著極氪Zeekr純電汽車子品牌，目前有著001以及009兩輛車款，而在今年的2月份他們帶來了Zeekr X，現在終於在市場上正式推出，而且頂規雙馬達版本超過400匹馬力，售價換算台幣不用百萬元，而且這輛車還會在歐洲上市。

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中國正式推出Zeekr X這輛小型跨界休旅，預計將會在今年6月開始交付車輛。
中國正式推出Zeekr X這輛小型跨界休旅，預計將會在今年6月開始交付車輛。
Zeekr X加入了品牌的電動車家族當中，基於吉利汽車集團的SEA架構打造，這款小型跨界休旅的車長為4,450mm、寬1,836mm、高1,572mm，軸距則為2,750mm，基本上就是一輛年輕人最喜愛的小型都會用車，用以加高呈現出跨界休旅風貌，高科技的設計語彙相當令人喜愛，尤其是車門上並沒有傳統車門把手的設計，而且也沒有窗框，在後照鏡也採用了無邊匡設計，中國稱這樣的三無風格非常前衛有型。

而在性能表現部分是這次大家關注的重點，入門車型採用的是後輪驅動設定，在後軸安裝了一具電動馬達，擁有268匹的最大馬力，百公里加速只需要5.8秒就完成，而如果是高階版本的車款則在前後軸都各有一具電動馬達，雙馬達讓綜效馬力來到422匹，扭力峰值也來到55.4公斤米，這也讓百公里加速進步到3.7秒，而不管是入門還是高階車款都採用66kWh的全新NMC電池，這讓車輛的行駛里程分別擁有512公里（雙馬達）以及560公里（單馬達）的表現，不過這是基於CLTC的規範進行計算，實際里程還有待考驗。

在車款售價部分單馬達車款價格為189,800人民幣，折合台幣約84.4萬元，而如果是雙馬達車型也不會太貴，只需要209,800人民幣，折合台幣約93.3萬元，相當超值，目前預計車輛將會在6月開始於中國市場交付，並且很可能在今年就會於歐洲市場推出，相信這個價格應該會讓許多人感到心動。

沒有車門把手的設計讓人印象深刻，而整輛車的設計也非常年輕前衛。
沒有車門把手的設計讓人印象深刻，而整輛車的設計也非常年輕前衛。
車尾線條俐落有型，車身尺碼相當適合都會使用。
車尾線條俐落有型，車身尺碼相當適合都會使用。
不僅沒有車門把手，車輛也沒有窗框設計，後照鏡也採用無邊匡的配置。
不僅沒有車門把手，車輛也沒有窗框設計，後照鏡也採用無邊匡的配置。
中央車載娛樂系統螢幕為14.2吋，將可以滿足車內乘客影音需求。
中央車載娛樂系統螢幕為14.2吋，將可以滿足車內乘客影音需求。
這塊螢幕還可以移動到副駕駛座前方，滿足移動時的觀看需求。
這塊螢幕還可以移動到副駕駛座前方，滿足移動時的觀看需求。
車型有著四座以及五座的選擇，可以依照不同需求進行選購。
車型有著四座以及五座的選擇，可以依照不同需求進行選購。
車頂還有著一塊1.2平方公尺的雙層全景玻璃天窗，讓車內的開闊性更好。
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