珍貴外來樹種藏身公館巷弄　台電魚木花季爆開中

近來民眾瘋搶出國賞花旅遊，其實台北就有一處賞花秘境藏身公館巷弄，是台電員工40年前偶然種下的珍貴外來樹種「加羅林魚木」，名列北市受保護樹木中唯一魚木，現正盛開。台電表示，為提供樹木健康生長空間與方便民眾欣賞，近年主動開放場域，遷移電力設備，以不開挖方式設賞花空間及露天涼椅，更進一步擴大美化周邊，並找來詩人與插畫家為台電魚木獨家創作，打造超美賞花空間。
記者許家禎／台北報導
台電魚木位於公館羅斯福路三段283巷30號溫州公園旁，每年花季已成賞花與網美打卡秘境。台電說明，魚木所在地是工程單位辦公區，約40年前同仁誤把珍貴魚木當成菩提樹種下，祈求保佑台灣電力建設順利，直到台大學生經過撿拾花株回學校研究，才發現這棵「菩提樹」其實是來自大洋洲加羅林群島、少見的加羅林魚木，每年4月前後綻放美麗黃白花朵。
台電也主動與農委會林業試驗所植物園及植物專家請教，回溯加羅林魚木歷史，為日治時期由林學博士、台灣林業試驗所第一任所長金平亮三博士引入樹種，也因可刻成小魚狀當木製魚餌得名，花季約在每年4月，會開出黃白色漂亮花朵，吸引如蛾類等傳粉者前來，亦為蝶類重要食草植物。
台電指出，過去魚木種在圍牆內，民眾無法完整欣賞，既有電力設備也隨魚木茁壯而影響樹根生長空間，因而2016年啟動公共藝術空間改善計畫，拆除魚木所在角落圍牆，並遷移電力設備，兼顧賞花與樹木健康，2018年更獲北市府首屆樹木保護獎「臺北樹益獎」肯定。
台電表示，為持續打造友善空間，近年更陸續聯手詩人沈花末及插畫設計師蔡豫寧量身打造專屬新詩插畫創作，讓魚木花季增添幾分人文味，台電每年花季也會找公司同仁擔任「魚木女孩」吸引賞花。