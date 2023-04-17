▲ Uber Eats 與 Gogoro 打造零碳外送，擴大環境永續新生活

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Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「Uber 於兩年前宣示將於 2024 年在全球營運市場範圍中達到零碳排的願景，並且以增加平台上電動車使用的普及、減少資源浪費和促進環境友善包材使用為三大重點，積極投入綠色行動。根據內部資料顯示，在台灣市場的外送趟次中已有近 20% 由智慧電動機車完成外送，我們感謝這些響應淨零碳排社會趨勢的外送合作夥伴。我們期待此次與 Gogoro 的合作計畫能促進更多社會大眾參與綠色行動。」此外，Uber Eats 在台灣的永續發展包含與眾多商家提倡使用環境友善包材，降低使用一次性塑膠袋，Uber Eats 優市採用通過 PEFC （森林驗證認可計畫）標章的環保紙袋外送，並且於 App 設定不主動提供一次性餐具等各層面的努力，讓消費者享受便捷的外送同時也支持永續發展，一起為環境共好而努力。
今晚我想騎車！完成 5 趟 GoShare 騎乘，享 Uber Eats $200 元優惠序號
Uber One 會員於精選蔬食餐廳消費，送 GoShare $80 元騎乘金
4/17 至 4/30，GoShare 用戶只要完成「今晚我想騎車」騎士挑戰（含 5 趟有效騎乘），即可獲得 GoShare $100 元騎乘金獎勵、Uber Eats $200 元優惠序號1。
4/17 至 4/30，Uber One 會員在 Uber Eats App 於精選蔬食餐廳消費2，不限訂單金額，即可獲得 GoShare $80 元騎乘金（數量有限，送完為止）。
換電加碼送美食！
Gogoro 與 PBGN 車主每日指定時段於全台 Super GoStation 交換電池，
享 Uber Eats $60 元優惠序號
5/8 至 5/14 每日指定時段（中午 12:00 及晚間 21:00，發完為止），Gogoro 與 PBGN 車主前往全台任一 Super GoStation 交換電池後，即可打開 Gogoro / PBGN App，於 Gogoro Wallet 收到限量 Uber Eats $60 元優惠序號3。每個時段全台限量發放 2,000 份優惠序號，每人每時段於同一站限領一次。
Uber Eats 外送合作夥伴購車享專屬 94 折優惠
加速落實零碳快商務
5/8 至 8/7，Uber Eats 外送合作夥伴至全台 Gogoro 實體門市，持 Uber Eats 外送合作夥伴端 App 接單系統畫面並經 Gogoro門市人員核對確認購買者為本人後4，即享有 Gogoro 指定車款5 購車 94 折優惠（限額 300 名）6。活動期間，Uber Eats 會向使用或轉用全新 Gogoro 電動機車的外送合作夥伴提供每人 $2,000 元獎勵7，以鼓勵更多夥伴選擇環境友善的移動方式。
六都電動機車購車補助全面啟動 白牌電動機車最低入手價只要 $38,680
Gogoro 歡慶首位騎士破 30 萬公里 購買指定車系限時免費性能升級 最高價值 $3,600
六都電動機車購車補助已全數公告，最高享補助 $29,3009，現在購買 Gogoro 智慧電動機車最低入手價只要 $38,680！
此外，歡慶 PBGN 首位騎士騎乘里程破 30 萬公里，5/1 前購買指定 Gogoro 車系，免費享性能升級