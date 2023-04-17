▲ 尚騰汽車集團投資 Kia 尚麒汽車新莊展示中心正式開幕

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新北市區幅員遼闊，尚麒Kia服務地區囊括林口、汐止、新莊、三重、五股、蘆洲、樹林、鶯歌、八里、淡水等區域，臨近65快速道路連接國道1號與3號，加上64與61快速道路的快速高架路網，為廣大區域內喜愛Kia的車迷朋友節省往返交通時間，提供一流便利的服務。
尚麒汽車投資上千萬元打造的全新Kia展示中心，總佔地近300坪的新車展示空間採用韓國原廠規範，以全新設計理念「Opposite United」─對立的和諧為核心，打造出嶄新 “Kia Store”氛圍，展示間內能同時展出8款最新車型。此外，為因應Kia新能源車之產品規劃，尚麒Kia亦於展間內規劃AC行動充電樁為電動車款進行充電、也能為客戶進行充電展示與說明。開闊明亮的展廳內另設有兩間專屬洽談室，有別於開放空間自由賞車的自在氛圍，洽談室則提供專屬空間並設有55吋4K螢幕可供輔助說明，滿足不同客戶的多元需求。
尚騰汽車集團旨在提供國內消費者嶄新的新車經銷體驗，因此尚麒Kia新莊展示中心與「豆府集團」攜手合作，為韓系品牌Kia顧客服務提供前所未見風貌。豆府集團是全台最大韓式料理餐飲連鎖集團，旗下擁有包含燒肉、鍋物、套餐等不同風格的韓式主題餐飲，如涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、姜滿堂、韓姜熙的小廚房與釜山宗家⋯⋯等等，也有連續六年榮獲米其林推薦的帕泰家泰式料理。
在開募記者會當天，豆府集團董事長吳柏勳亦當場宣布：將全台獨家提供Kia尚麒汽車所有來店的賞車貴賓享用海苔及辣椒餅等韓國點心，未來也將推陳出新結合特色餐飲，為尚麒Kia汽車的顧客服務增色添香。
此外，Kia尚麒汽車的客戶於涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家….等餐廳用餐亦皆可享有贈送餐點的專屬優惠，雙方跨界合作以原汁原味的當代韓系風貌呈現給台灣消費者。
不僅如此，承襲尚騰集團頂尖服務理念，尚麒Kia新莊展示中心更將奢華品牌的VIP禮賓服務概念導入，採用與台南保時捷中心相同、世界第一台結合IoT智慧物聯網應用功能的「Flavor Leaks 風味原萃」頂級手沖咖啡機，能透過雲端控制與存取還原咖啡大師專業手法，為來店貴賓提供風味多元且味道精準的手沖精品咖啡味蕾享受。
此外更突破汽車業傳統，不惜重金添購民航機機艙專用，全鋁合金打造之禮賓餐車，由服務人員送上韓式點心與義大利BEVCO氣泡水，還原飛機商務艙服務的一流享受。來店貴賓除能享受商務艙等級服務外，展間更加設香氛機並選用「泰香Thai Scent」香氛產品，其專業調香技術與香氛空間感自成一格。尚麒甚至連客戶洗手的細節也貼心設想，面盆龍頭都採用德國最頂規品牌同時也是全球首見的ZEVA 360度智慧感應式玫瑰金溫控龍頭，無死角感應出水使用更便利，讓所有親臨尚麒Kia新莊展示中心的每一位貴賓，都能在視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，五感沉浸的情境下，深刻感受完全不同以往的新穎體驗。
尚騰汽車集團「汽車事業營運規劃處」蘇嘉明處長表示:「在過往所謂頂尖服務與豪華品牌有著密不可分的關聯性，但我們的見解是不論任何汽車品牌的汽車客戶都值得享有與眾不同的貼心服務。而創新概念的落實並帶給消費者前所未見的感受或體驗，這是尚騰汽車集團耕耘台灣汽車市場的核心服務價值！尚麒Kia是一個創新的嘗試，未來我們也會持續努力打造引領台灣汽車市場的服務規格與內容，滿足所有消費者的期待與需求。」
尚騰汽車集團目前除了提供Skoda、Porsche及Kia…等汽車品牌的銷售及售後服務之外，亦於2023年初獲得屏東大鵬灣賽道之經營權，是國內唯一擁有賽車場經營權的汽車集團。目前除積極整合集團資源為國內車迷帶來創新的新車銷售與服務量能外，亦致力推廣屬於台灣自身的汽車運動文化，希望能以安全、專業與熱情兼具的專業場地，讓喜愛汽車運動與駕駛樂趣的愛車人士有揮灑辛烷值的園地，未來除了一步步朝正式比賽場地邁進之餘，也將作為各大品牌或車主活動舉辦使用。
尚麒Kia新莊展示中心營業資訊
- 地址：新北市新莊區中正路649號
- 電話：(02)2906-0708
- 營業時間：周一至周日 09：00～21：00