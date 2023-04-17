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宏佳騰推優惠 現金購車享專屬折扣

▲ 宏佳騰推優惠 現金購車享專屬折扣
▲ 宏佳騰推優惠 現金購車享專屬折扣

2GameSome - 有車賞

響應政府普發6,000元現金措施，宏佳騰祭出優惠購車放大術，油電齊發加碼釋出超優惠購車福利，讓消費者輕鬆入主宏佳騰全車系優質新車。其中在電車優惠方面，深受市場熱烈迴響的「Ai-1車系加碼最多可折9,000元」、「搭配政府舊換新最高現省38,800元」、「Ai-2 Gather送24個月電池資費折抵0元起及專用前置物籃」等優惠方案好評延長至5/15外；針對宏佳騰MY150全車系及New CO-IN等油車車款更祭出優惠自由選方案，以限時最高加碼折萬元的超狂現金購車折扣，提供消費者輕鬆入主的絕佳彈性購車方案。

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除了多重優惠加碼好禮外，宏佳騰智慧電車系列更特別針對學生族群、外送夥伴以及台南在地鄉親，推出量身打造的超值優惠方案，入主限定車型還加贈原廠精品；更為歡慶母親節，特別推出「寵Ai媽咪」輕甜優惠方案，入手優雅質感首選Ai-4 Ever綠牌電車只要22,680元。宏佳騰以油電齊發放大術，讓喜愛宏佳騰的消費者們輕鬆入主無後顧之憂。

宏佳騰智慧電車持續深化用車版圖，拓展車主受眾面向。當中專為女性車主量身打造的綠牌優雅電車Ai-4 Ever，是質感媽咪首選，清甜簡約外型，輕巧好駕馭，沒有排氣管，免去小朋友燙傷的擔憂，沒震動、沒噪音，零排放，讓每次出門都清新優雅。即日起至5/15止，限時入主更可加碼二輪市場同級車最高回饋購車金6,000元，搭配政府汰舊換新最高29,800元補助優惠及現金購車再送1,500元購車金等多重優惠。最低達3.8折的專屬「寵Ai媽咪方案」，讓消費者能最低以22,680元的親民售價輕鬆坐擁全能綠牌電車Ai-4 Ever。

另外，針對學生族群、外送夥伴及台南鄉親不同消費受眾，宏佳騰同步加碼提供「期間限定」的專屬優惠方案，讓宏佳騰智慧電車成為每一位消費者生活中的好夥伴。針對學生族群，即日起至5/15止，消費者只要持學生證入主宏佳騰智慧電車，搭配政府補助最低入手價5.8折，新車最低只要50,180元。指定車型Ai-1 Ultra Belt、Ai-1 More、Ai-3 More，更可享最高6,000元現金折扣，以及總價值最高達4,920元的「多功能Y型架、輕量化鋁合金腳踏墊、極簡風飾桿」的原廠精品大禮包。新學期新氣象，就讓宏佳騰智慧電車陪伴你「換上好新騎」！

作為物流人員最有力的打拼夥伴，宏佳騰為慰勞辛苦的外送夥伴，即日起至5/31止，只要持相關證明文件購買Ai-1 Ultra ABS或Ai-1 Sport任一車款，即可免費升級／安裝總價值超過4,000元的「造型耐重後握把＋耐重後貨架」品牌載貨精品組，同時更享高畫質行車紀錄器以及CROXERA M智慧後照鏡9折優惠（含工資），為外送夥伴打造最給力的外送工具，提升工作效率，同時也保障騎士們的安全。

同時身為台南在地企業，宏佳騰智慧電車長期深耕在地市場，因應台南汰舊換新補助，加碼回饋台南鄉親，即日起在籍台南的鄉親至宏佳騰智慧電車門市即可享有三款熱門車款最低入手價 Ai-1 Sport （63,180元）、Ai-1 Ultra ABS（78,180元）、Ai-4 Ever（ 31,680元）， 歡迎台南在地鄉親即刻前往門市預約體驗。

響應「全民共享普發現金6,000元」政策，為讓消費者輕鬆坐擁優質新車，宏佳騰機車加碼祭出多重優惠。消費者於活動期間（即日起至5/31止）購買「日常省美學」New CO-IN車款以及「熱銷輕檔車」MY150全車系，除可直接享環保署汰舊換新補助、政府汰舊換新貨物稅減免、廢車回收最高共計6,300元補助外，宏佳騰更進一步推出「優惠三選一，方案自由選」專屬購車方案。雙車款除可同步享有現金購車1萬元、4,000元購車金現折優惠，若是信用卡刷卡或是信用分期，則是另有12／24期分期0利率優惠，讓消費者能以多元低負擔方式，輕鬆入主最符合自身需求的優質新車。

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