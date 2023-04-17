▲ Ford Mustang 締造過去 10 年世界最暢銷跑車紀錄

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自1964年問世以來，Ford Mustang成為美國當代流行文化經典符碼之一，全球超過3,000部電影當中都能夠看到野馬的經典身影，對車迷來說，Ford Mustang不僅是一台過去10年來持續創造銷售佳績的跑車，更是見證美國當代流行文化自由奔放的經典傳奇。根據Ford內部數據顯示，美國仍然是Ford Mustang銷售最好的市場，佔全球銷量達78%，2022年銷售成長的市場包括：德國增漲17%、英國增漲14.4%、瑞士增漲14.9%和中東增漲7.4%。
Ford顧客服務部副總裁暨Ford Blue Enthusiast Vehicles副總裁Dave Bozeman表示：「我們為整個Mustang家族感到驕傲，它不僅代表了Ford，更代表全球熱情的Mustang車主及車迷；我們致力將Mustang帶給遍佈全球的支持者，從美國亞特蘭大到澳洲阿德萊德及更多地方，使得Ford Mustang贏得10年以來世界最暢銷跑車的殊榮。」
在全球市場中，無論是敞篷車還是雙門跑車、V8引擎還是四缸渦輪增壓引擎、手排或是自排，Ford Mustang都在多個售價與性能級距上提供消費者多元的選擇。在既有車系之外，Ford也以全新的Mustang Dark Horse™擴大車系陣容，是繼2001年Mustang Bullitt推出以來的最新性能車型，將為街道和賽道上的性能表現樹立新標竿，而這只能在一輛具有外觀張力和經過特殊調校的5.0升V8引擎的Ford Mustang上實現—這是迄今為止最強大的5.0L V8引擎，可輸出500匹馬力。
Ford積極佈局電動車策略與資源挹注，預計於2026年完成年產電動車超過200萬輛的重要目標，並將在2023年底前完成電動車產量擴大至每年60萬輛，而Ford Mustang Mach-E迄今亦達到生產下線15萬輛的里程碑，包括即將於台灣（2023下半年）及澳洲兩市場導入，其銷售版圖將擴展至全球共39個市場。
Ford Mustang Mach-E承襲經典跑車野馬Mustang代表的「自由」、「與時俱進」、「性能」等美國靈魂，並因應消費者對於電動車的需求及要望進行重構，不僅帶來同級少有的性能操駕DNA，亦同步滿足消費者對於SUV與電動車的跨界用車需求。在Ford設定下，Mustang Mach-E是一輛集結品牌先進科技底蘊於一身，完美融合「燃油跑車」與「電動SUV」雙重優勢的代表作，自全球首發後席捲電動車市場，並屢獲《北美年度SUV》、《消費者報告電動汽車首選》、《AAA最佳整體新車》等多項大獎肯定，2022年更是北美電動車銷售前三強，不論在實質銷售表現，亦或是品牌指標定位，Mustang Mach-E不僅展現出家族無可取代的經典地位，更於未來電能時代中取得巨大成就。