【車勢星聞】《騎吧！哈林小隊》庾澄慶揪5隊員單車環島，挑戰藝能界人體極限

我是廣告 請繼續往下閱讀
由好看娛樂製作發行《騎吧！哈林小隊》是由哈林發起的節目企劃，也是哈林的第一個外景節目主持，酷愛騎單車的哈林挑選五位隊員一起挑戰騎公路車環島的壯舉。在記者會上《騎吧！哈林小隊》由哈林哥帶領隊員亮相，也秀出公路車十分帥氣有型！目前節目已經開始錄製，在記者會上播出精彩片花，讓大家驚嘆真的是挑戰極限。隊員彭小刀興奮表示：「一開始聽到哈林哥召集隊員騎公路車環島，加上是好看娛樂團隊製作，一定要爭取參加，但聽起來好硬因為沒有騎車經驗，只有在新加坡騎小折代步，路程大都10分鐘左右，一方面也擔心體能跟不上被哈林哥罵爆？」柯有倫則分享：「可以參加哈林小隊一起去完成此生一個很大的夢想，是非常榮幸的，其實自己也很想環島，不過現在有家庭也不可能突然跟老婆說，我要騎腳踏車去環島！剛好藉這個節目，完成自己的心願」。卜學亮說：「哈林是帶我騎車的啟蒙老師，跟著他一起騎車環島圓夢，在自己快奔六的時候，很過癮參與節目《騎吧！哈林小隊》的錄製，在錄製前特別訓練在家踩飛輪50分，鍛鍊體力，只是穿上車衣的時候有覺得自己還不夠瘦，因為衣服都很合身，到錄製後竟發現車衣越來越緊繃。」。張庭瑚在記者會上說：「節目開始錄製真的是深度了解到各個地方的文化，很佩服幾位哥哥們，尤其是哈林哥可以召集大家一起環島，另外就是亮哥每到用餐時間甚至宵夜都會幫大家謀福利，提醒製作單位放飯，在環島的過程中也享用在地不同美食，製作單位提供吃不完的食物，有點過度餵食。周予天雖無法出席記者會，也透過製作單位表達：「第一次騎非常專業的公路車騎出興趣，跟著哈林哥非常熱血，透過節目重新認識臺灣這片土地，也開發自己的潛能」。
據了解《騎吧！哈林小隊》為求超高標準，兩天一行人用公路車騎了150公里，好看娛樂製作團隊大喊史上最硬，柯有倫回應：「如果讓錄製順利，就要盡量讓自己的體重再往下降一點，騎公路車其實最大的祕訣就是體重比較低的話，在路上也會騎的比較輕鬆，另外要預防腰傷復發，每天錄影要比大家早起，用瑜伽墊跟滾筒讓肌肉放鬆和拉筋才開始一天的騎乘。」彭小刀說：「錄製前三天真的覺得好硬，但看到哈林哥、亮哥騎乘虎頭山，我就下定決心要拼起來，一路上聽哈林哥、亮哥鬥嘴不知不覺就達成目標」。記者問及是否有要投訴製作單位？彭小刀回說：「我自找的，只能心裏流淚」！